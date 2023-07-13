账与帐很多人分不清 微博、豆瓣已改“帐号”为“账号”

来源：武汉晚报

“账号”才是正确用法，而多个社交软件和网络平台的用户登录页面、用户协议、隐私政策等相关表述中使用的是“帐号”。连日来的报道引发广泛关注，记者7月12日查询发现，微博、豆瓣平台的登录页面和相关表述中已把“帐号”改为“账号”。

长江日报发起的微博话题“#账与帐很多人分不清#”登上全国热搜，阅读量已超过3600万人次。有网友留言说，因长期看到“帐号”用法，原以为“帐号”才是正确的。人民日报、北京晚报、北京青年报、广西新闻网等连日来刊发评论，关注语言文字的规范使用问题。

中国社会科学院语言研究所新型辞书编辑室主任储泽祥此前接受记者采访时解释，由于历史的缘故，造成“帐号”和“账号”并存的局面。“帐”比“账”出现得早，《说文解字》里就收了“帐”字。“帐”本指帷幕，后来发展出“帐簿、名册”的意思。

唐代时，“帐”又有“帐目”的意义和用法。粗略地说，古代“记帐、查帐、放帐、欠帐、还帐”都是用“帐”字。“账”字较早见于宋代，指账簿、账目。1964年国家公布《简化字总表》，1965年公布《印刷通用汉字字形表》，按这两个表来说，“账号”的写法才是规范的。《现代汉语词典》第7版中只有“账号”而无“帐号”。