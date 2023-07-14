“颜宁之问”：为什么得不到亮眼的答案

来源：《新京报》

作者：王天定

据每日经济新闻消息，近日，深圳医学科学院（筹）创始院长、深圳湾实验室主任颜宁在个人微博上讲述了一段最近参加博士生推免面试时的经历，引起学界关注。

颜宁向考生问了一个问题：“假设时间来到10年后，你已经成为一名PI（Principal Investigator，即独立带领一个实验室的博导），你拥有所需要的所有资源（优秀的科研团队、充足的经费、完善的实验设备、大把的时间），那你最想探索的科学问题是什么？换一种说法，这一辈子有什么科学问题或者技术难题，你能解答或者突破，就觉得今生无憾了？”

颜宁在微博上说，参加面试的基本是国内生物医药领域所能招到的资质最好的本科生和硕士生了。他们个个学业成绩优异，许多还发表过不止一篇论文，但是，就是这些潜质优异的学生，面对颜宁的提问，大都有些茫然，没有听到一个让颜宁能够觉得眼前一亮的回答。

颜宁所提的这个问题，非常开放，考察的是学生对科学研究甚至未来科学世界的想象力。而催生这种想象力的，单单靠上课、读书、做实验是不够的，最重要的，还需要两个东西，一是对大千世界的好奇心，二是对现实世界的深切关注。对一个准备从事科学研究的人，这是至关重要的素质。

搞科研是一项非常艰苦的过程，除了具有为国为民谋福利的使命和责任之外，对探究未知世界充满好奇心，也是必备的条件；只有具有强烈的好奇心，对自己从事的研究具有浓烈的兴趣，一个人才能摆脱许多现实功利的考量，不计利害成败地做一些眼下貌似“无用”的研究。

这些研究许多或许会失败，但是，要知道，人类历史上许多重大的科技成就，最初都被一些人视为无用。还要看到，一个从事科学研究的人，也只有具有好奇心，才能做到像颜宁教授所说的那样，跳出书本文献，“不给自己设限制条件地到大自然里、临床中、社会上去观察，你会发现时时处处都有好问题。”

因此，颜宁教授这个问题貌似非典型，其实寓有深意，一个准备攻读博士学位的学生，能否回答好这个问题，其实非常重要。

作为长期工作在高校的教师，这些年，我深感一些喜欢读书、有思想、有见解的学生，往往不一定能进入保研序列。而拿到保研资格的学生，成绩名列前茅，简历看上去非常漂亮，但是，多年下来，他们的好奇心和想象力被太多的具体目标所消磨，开始读研究生，又陷入诸如在权威期刊、国际期刊发表论文等等一系列的具体目标中。

这次颜宁教授面试时所面对的，恐怕许多正是类似这样的本科生和研究生，他们面对颜宁之问感到茫然，其实也不意外。没有标准答案的问题，往往是当下的好学生最难回答的。

多年前，著名科学家钱学森先生与当时的中央领导同志谈话时感慨：“现在中国没有完全发展起来，一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学，没有自己独特的创新的东西，老是‘冒’不出杰出人才。这是很大的问题。”后来，这段话被演绎成著名的“钱学森之问”，广受关注。

颜宁教授这次给学生提出来的问题，学生回答颜宁教授问题的状态，其实是对钱学森先生当年感慨的一种印证。

前些年，博士生招生，大都是招考制，现在绝大多数学校也采用了国际上常见的申请制。按说，申请制应该更有利于在选拔中考虑学生的综合能力，但多年下来，作用似乎还有待进一步发挥。

我们高等教育的培养理念、培养机制的改革，也需要进一步加大力度，单靠一些修修补补，怕很难适应时代需要。

（作者是中国高校教师）