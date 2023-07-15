公摊面积“盲盒”还要到几时？

来源：澎湃新闻

购房合同上69平方米，交房时发现37平方米居然是公摊面积。

中国西安市姬女士2020年购买了荣安芙蓉印月小区一套商业公寓，发现公摊面积的比例超过了50%，“楼道宽得能开车”，使用面积却大幅缩水。但是，销售人员却理直气壮表示，公摊没有问题，符合国家规定。而当地住建局也表示：公摊面积占比没有明文规定。

公摊面积盲盒的老问题，再一次成为舆论的焦点。购买期房，动辄交付数百万元人民币房款，却往往只是得到合同上一个抽象的建筑面积数字，至于自己能使用的面积有多大，就得等到交房时才知道，这么大的风险能用一句“公摊面积合法”来搪塞吗？

买房如同拆盲盒，“买100平方米的房子只得70平方米”“69平方米房子，37平是公摊”之类的新闻不断。房子多大不能确定，这么大的风险让购房人来承担，这是严重侵害消费者的权利。美好的生活梦想被公摊面积给“吃”了，原本盘算好的生育二孩、接爸妈来城里生活，因为莫明“公摊”而缩水，生活的路径就要重新规划。

取消公摊面积，按套内面积计价，这样的呼声不断。2019年的2月24日，新华社发布《权威专家回应“住宅建筑应以套内使用面积进行交易”》，建议改革建筑面积的积弊。2019年中国住房和城乡建设部的《住宅项目规范》对外公示的版本中提到“住宅建筑应以套内使用面积进行交易”，这受到广泛关注。但是，2022年3月《住宅项目规范》再次公开征求意见时，没有再提“取消公摊面积”或者“以套内使用面积进行交易”。改革公摊面积的呼声渐渐平静。

也有业内人士表示：按建筑面积销售，是对老百姓的保护，因为公用部分也是属于老百姓所有的。也有部分网民认为，无论按哪种卖法，公摊面积也是要花钱买的，不会白送的。其实，有一个形象的比喻：榴莲是带壳卖，还是去壳卖？去壳卖的榴莲当然会贵一些，但风险就降了很多。消费者希望按套内面积买房，当然不指望开发商会白送电梯井、管道井、楼梯间等公摊面积，要的就是对房子的知情权，不愿承担公摊面积盲盒风险。

因为公摊面积的不透明，而且是由业主来埋单，容易形成道德风险，开发商故意把面积花在挑高门厅、宽敞走廊上，把小区打造得“高大上”，方便销售，结果就是套内面积大缩水，这完全是利用信息不对称慷他人之慨。

还要看到，建筑面积的问题由来已久，盘根错节。比如，目前征税、收取物业费、取暖费、测绘费等一般都是按建筑面积计算的，一旦取消了建筑面积的确会触动方方面面的利益，所以改革的阻力很大。

中国内地房地产开发是学习香港的经验，引进了公摊面积，但是2013年香港已经开始告别公摊面积。只要下了决心，完全可以改变这个不合理的交易习惯。哪怕暂不取消建筑面积，能否在增量房产交易、登记中加注使用面积，形成“两轨制”？