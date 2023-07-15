南航提名“赌王之女”何超琼为独董候选人有何用意？

来源：澎湃新闻

中国南方航空股份有限公司7月13日晚间发布公告称，中国南方航空股份有限公司第九届董事会以通讯方式召开临时会议，会议一致通过，提名何超琼为公司第九届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司最近一次股东大会审议批准。

同一天，南航公告称，因身体原因，刘长乐申请辞去公司独立非执行董事及董事会提名委员会委员，辞任申请自7月13日起生效。公告指出，刘长乐确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

值得注意的是，刘长乐为凤凰卫视创始人，而何超琼目前则担任凤凰卫视非执行董事及董事会副主席。

根据公告，何超琼1962年出生，毕业于美国加州圣克莱大学市场学及国际管理学士专业。现任全国政协常委，全国工商联副主席，现任美高梅中国控股有限公司联席董事长及执行董事、信德集团有限公司行政主席兼董事总经理、天机亚太集团有限公司主席、澳门旅游塔会展娱乐中心主席、凤凰卫视非执行董事及董事会副主席、雅辰酒店集团有限公司董事、澳门航空股份有限公司执行董事等，曾任星岛日报独立非执行董事。

澎湃新闻记者根据上述任职情况梳理发现，此次被提名为南方航空的独立董事，或将是何超琼在A股公司首次担任职务。何超琼此前在资本市场的履历主要集中港股，包括上述的美高梅中国、信德集团、凤凰卫视。

作为“赌王”何鸿燊与二太蓝琼缨所生的女儿，何超琼出场便自带传奇色彩。何鸿燊是港澳知名爱国企业家、也是澳门的标志性人物，无论其背后的家族还是生意，都与大湾区息息相关。从何超琼简历中也可以看出来，她与大湾区的旅游业、航空业、地产业均有着深厚的关系。

今年中国全国两会期间，何超琼以全国政协委员的身份接受澎湃新闻专访时表示，“我希望大家跟我一起，以自身的力量为这个家的建设作出应有贡献。更希望大湾区的发展也能够红红火火的，成为国家一个经济发展动能。”

在何超琼的履历中，也有一定的民航经验，她目前还担任澳门航空股份有限公司的执行董事。

澳门航空现为央企航司中国国航的主要控股航司。据中国国航2022年财报显示，澳门于1994年成立，国航持有澳门股份66.92%。去年澳门航空实现营收为7.18亿元，同比下降23.04%；归母净亏损为8.71亿元，亏损同比下降29.23%。

作为三大央企航司之一的南航，根植于广州，辐射粤港澳大湾区。据2022年年报显示，2022年南航持续深耕大湾区，目前南航在广州市场份额近48.5%，为粤港澳大湾区建设世界级城市群与国际科技创新中心，支撑“一带一路”建设作出积极贡献。此外，南航在年报中还提及，未来将提升大湾区市场控制力，围绕“网络、市场、产品、服务”四个一体化，丰富始发航线网络。

业内专家李瀚明表示，此次南航股份就独立非执行董事一职提名何超琼，或与南航未来持续深耕大湾区的发展密切相关。“何女士作为大湾区的‘代表人’，在大湾区的旅游业有着丰富的行业经验。”

政策方面，澎湃新闻记者注意到，今年底澳门航空专营合约到期，或将利好航司在粤港澳大湾区的进一步发展。意味着，此前只有一家基地航司的澳门，今年底起，或将迎来更多的基地航司。2020年10月14日，澳门特区民航局曾发布公告称，澳门航空有限公司的专营合约原定于2020年11月8日届满。因应全球暴发的新型冠状病毒肺炎疫情，预期本澳航空运输业需要较长时间才能逐渐复苏，在此期间，须维持本澳航空运输业的整体稳定。基于此，特区政府决定延长其专营合约，为期三年。

澎湃新闻记者于7月14日下午致电南方航空证代，相关工作人员说，“上述相关的提名目前只是经过了董事会的提议，后续还需经过公司股东大会的审议。这个提名是根据公司的一些章程跟正常的董事会人选的要求，南航作为相应的独立公司来进行公示，具体公示后续有相应的经营或是一些其他计划，我们会及时按照信息披露的情况要求，进行公告发布。”

截至7月14日收盘，南方航空报6.36元/股（人民币），跌0.47%。