拍黄瓜屡上热搜 中国媒体：关注新规不只是为了拍黄瓜

来源：经济日报

拍黄瓜终于自由了。近日，中国市场监管总局公布《食品经营许可和备案管理办法》，明确拍黄瓜、泡茶等简单食品制售行为可以适当简化设备设施、专门区域等审查内容。消息一出，各方叫好。

不能随便售卖拍黄瓜曾是小餐馆的痛点。据企查查统计，截至今年5月，中国全国已有超1000家餐饮店因超范围销售拍黄瓜、凉拌黄瓜等被行政处罚，相关新闻屡上热搜。

拍黄瓜屡上热搜，部分缘于生活常识和法律规定有差距。在食品安全相关法规中，拍黄瓜不经过烹煮就上桌，容易滋生细菌而变质，属于食品安全风险较高的冷食类、生食类食品。法规对于制售生食类食品有严格规定，一般要求餐馆有一个不低于5平方米的凉菜制作专间，具备二次更衣洗手等消毒设备。这一条，让绝大多数小餐馆端不出一盘合法的拍黄瓜。

可普通消费者理解不了，明明都在自家厨房做过拍黄瓜，也没听说有多少人吃出毛病，为啥非得要个凉菜单间？难道自己家也不能做拍黄瓜了吗？

拍黄瓜屡上热搜，还缘于老百姓的朴素情感和监管部门严格执法不同频。食品安全大于天，中国对食品安全实行最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。按照相关法规，超范围经营凉菜将被责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上（人民币，下同，约370新元）1万元以下罚款。

“四个最严”旨在守护舌尖上的安全，可是在网民看来，超范围卖个拍黄瓜没多大危害，小餐馆一份拍黄瓜不过10来块钱，要罚好几千元，未免罚得太重了。

拍黄瓜屡上热搜，还说出了消费者对食品安全问题的高度关注，有人觉得那么多食品安全问题摆在那里，非盯着一份拍黄瓜，关注点有些错位；再加上职业打假人推波助澜，比如湖南株洲一对父子竟然49次举报当地饭馆售卖拍黄瓜，激起了人们对小餐馆店主的同情。

餐馆超范围经营拍黄瓜谈不上犯大错，监管部门严格落实“四个最严”是在履职尽责。拍黄瓜能不能卖、该怎么管？经营主体和监管部门都很困惑。这种困惑正是“放管服”改革要解决的。顺应民意和实际情况，实事求是地调整监管要求成为必然选择。

新的管理办法不仅简化了凉菜专间等设备要求，还提出把责令限期改正作为主要处罚手段，违法行为轻微、未对消费者人身健康和生命安全等造成危害后果的，可从轻、减轻或者不予行政处罚。新规有弹性、有温度，以后餐馆申请冷食许可会变得更加容易，不用再担心卖个拍黄瓜都会被人举报；小错不罚，职业打假人失去敲诈空间，牟利问题迎刃而解。

新规将于今年12月1日起施行。届时，拍黄瓜应该会少很多争议性处罚，这可能是它最后一次上热搜了。但我们关注新规不只是为了一盘拍黄瓜。法律的意义不仅在于处罚，还在于引导。新规传递出的过罚相当原则适用于很多场合，积极回应民生关切、实事求是开展工作应落实在方方面面。无论是过渡期内还是今后，如何领会精神、管好拍黄瓜这样的民生小事值得深思。管，是为了维护市场秩序、守护食品安全；放，是为了激发经营主体活力、改善消费者体验。只有怀着这样的初心，才有企业满意、人民赞同的执法。