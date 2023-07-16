中国演出市场全面回暖 演唱会经济如何效益最大化

来源：经济日报

作者：张雪

7月初，歌手周杰伦一口气在海口开了4场演唱会，共吸引15.46万人次观众入场。有统计显示，15.46万人次中海南省外观众占了61.5%，达9.51万人次。演唱会带动海口全市4天实现旅游收入9.76亿元，这个数字是当地端午假期旅游收入的3倍。演唱会的火爆，让我们见证了歌迷的热情，更从中窥见文化市场复苏的火热态势，也看到了演唱会对演出消费以及演出关联消费的巨大拉动作用。

今年以来，演出市场重新变得热闹起来，大型演唱会、户外音乐节、话剧、儿童剧、音乐剧、戏曲、舞蹈……各类演出场馆被安排得满满当当，满足着不同消费群体的文化需求。这其中，大型演唱会和音乐节的市场反应最热烈，上半年共演出506场，票房收入达24.97亿元，观众人数超过550万人次。

歌迷的热情能有多高？一些抢手的演唱会和音乐节甚至出现了数十万歌迷在线抢票、开售秒光的场面。自己“家门口”的票售罄了，那就坐飞机、乘火车去别的城市看。中国演出行业协会对部分大型演唱会、音乐节的票务销售趋势调研发现，平均跨城观演率已超过购票总人数的50%，跨城观演成为大型演唱会、音乐节的主要消费趋势。除了门票，这类演出项目对交通、住宿、餐饮等周边消费都能形成强大的带动作用。看看偶像演出，顺带尝尝当地美食，再逛逛旅游景点，一趟下来岂不美哉。

暑期是演出市场的活跃期，中国演出行业协会的监测数据显示，截至6月30日，全国各主要票务平台在售的7月1日至8月31日的暑期演出项目总计超8000个，在售演出场次达3.7万场。其中，演唱会、音乐节类大型演出共计约300场，许多颇有市场号召力的歌手都将在这个暑期集中开唱。

如何让一场演唱会带来的经济效益最大化，这背后恐怕是个系统工程。知名歌手的“引流”作用自不必说，能把成千上万的歌迷吸引至此，可要让“流量”变“留量”，靠的是城市打出的营销“组合拳”和方方面面的服务保障。在首场演唱会前，海口70家酒店除了推出食宿折扣外，还推出延迟退房、延长餐厅营业时间、免费接送等贴心服务。细节之处的服务保障决定着消费者对一座城市的感受。针对此次演唱会，海口相关部门要求酒店做好客房价格管理；在演唱会期间，加开免费穿梭巴士线路……歌迷得到了热情接待，自然愿意多停留、多消费。

“演唱会经济”走热再次证明文旅不分家，“演唱会+旅游”怎么看都是个多赢的组合。各地不仅要争取有市场号召力的大型演出项目落地，还要尽早统筹文旅资源、实现文旅联动，提升接待服务能力，让歌迷愿意来、来了不想走。

眼下演出市场全面回暖，其实不止大型演唱会和音乐节，涵盖剧场、新空间和各类景区、园区、街区的演出活动都在推动文化消费、促进经济回升方面发挥着重要作用。我们乐于见到这一作用得到越来越多地方政府部门的重视和推动，演出机构也在积极丰富演出产品品类、提升内容供给，如此，演出市场定能在吸引和扩大消费层面有更多作为。