超时一分钟等于超时一小时？停车费应该怎么算

来源：工人日报

作者：余嘉熙

河南郑州市民卢先生反映称，自己与朋友在郑州市东明路与顺河路交叉口的一家饭店用餐，将车辆停在路口西北角的一个地面停车场内，驶出时却被收了25元（人民币，下同，4.61新元）的“高价”停车费。

卢先生认为，自己的停车时间仅超过一个小时还不足61分钟，就被停车场按照两个小时计算的收费办法并不合理。停车场和相关管理部门则表示，该停车场为社会经营性停车场，实行的是市场调节价，收费符合相关法律、法规要求，属于正常的市场行为。

记者采访了解到，当前，以小时计费，化零为整收费，已经成为郑州很多经营性停车场默认的“规则”。对此，不少车主认为该做法有失公平，停车计费应该更加精准。

车主：超一小时不足61分钟，不该按两个小时收费

当天，该停车场的计费器显示卢先生20点37分驶入，21点37分驶出，扫码看到25元的价格后，卢先生与停车场管理人员发生争执。交涉无果后，卢先生付费25元驶出停车场。

经记者核实，该停车场在出口处设有黄色的收费公示牌，公示牌显示停车场收费单位是河南鼎运实业有限公司。收费标准为首小时20元，超过一小时，每小时加收5元，不足一小时的按照一小时计算，前20分钟免费停车，全天均可停放。

“我开车进去的时候，没有看到公示牌。但自己的车辆仅仅超一小时不足61分钟的时间，就被按照两个小时收费，这是极其不合理的。难道超时一分钟就等于超时一小时吗？”卢先生表示质疑。

“我们的停车计时收费系统是出厂时就设定好的，不管超过几秒还是几分钟，都是按照标准收费的。”停车场管理人员回应记者称，“有的车主确实会嫌收费高，但我们有明确的公示牌，也想尽量避免相关矛盾的产生，车主可以自主进行选择。”

管理部门：价格已备案且有公示，合规合法

停车场管理人员表示，该停车场并非公益性停车场，属于社会经营性自建停车场，收费价格属于市场调节价，经过相关管理部门的审核与备案，符合郑州市停车场管理标准。

根据郑州市停车场建设管理条例，停车服务收费实行政府定价、政府指导价和市场调节价。其中，实行市场调节价的，由停车场经营者按照价格法律、法规，根据市场情况自行确定收费标准，并在醒目位置公示。

记者随即致电郑州金水区城市管理局停管中心电话求证，对方表示，鼎运实业停车场属于社会经营性停车场，所设定的收费价格是市场调节价，且已经备案，因此，管理部门并不能对此过多干涉。同时，该工作人员回应称，在社会经营性停车场内，这种计费方法并不少见。

记者又拨打12315热线，得到了相同的回答。如果该停车场实行的是市场调节价且已经经过公示牌明码标价，那就是正常的市场行为，合规合法。现在郑州市内的停车场收费标准并不一样，车主在停车时需要自己多注意。

业内人士：计费可以更精准，城市管理需更有“温度”

“合规但并不一定合理。”有车主质疑，“有时候停车场出口有拥堵的情况，在排队等待出停车场的短短几分钟内，时间可能就悄悄迈过计费节点，车主就要多交一小时的停车费。这种情况并不是车主想要多停，也要车主来买单？”

郑州市不少车主向记者反映，以小时计费、化零为整，已经成为很多经营性停车场默认的“规则”。车主们觉得，这种“规则”有失公平，停车计费应该更精准。

“争小利失民心，如果市场调节价被滥用，最终伤害的是整个市场的良性发展。”有业内人士表示，该停车场类似的计费收费方法在很多城市普遍存在，百姓虽然恼火，但也无可奈何，毕竟城市的停车难问题是客观存在的事实。“这种情况下，越精准的计时方法就越凸显人性化，越让老百姓觉得暖心。”

记者了解到，在一些城市，已经出现了一些更精准的停车计时新方法。有的地方以15分钟为一个计时单位，有的地方设置了免费停车时间，超出该时间后，按分钟进行收费。

“停车收费问题是与群众生活相关的民生问题，相关部门应该加强引导和调控。这样才能彰显城市温度，激发市场活力。”有专家表示。