被造黄谣博主的“教科书式维权”能复制吗？

来源：工人日报

作者：孔德淇

据中国新闻网7月16日报道，近日，一名网红发布视频讲述自己被造黄谣后报警、取证及保全证据的经过。该网红称，此前有不雅照片在网上流传，有人指认其中的人是她。这些照片被大肆宣传，甚至有人借此牟利。为了取证，其卧底进入一个收费的“吃瓜群”，利用“区块链证据保全技术”收集证据，并前往公证处进行公证，同时要求相关账号主体赔礼道歉。视频发布后引起了网友热议，不少网友对其取证追责的行为表示鼓励、支持。

在互联网上，有人被造黄谣、被恶意修图等事件不时发生，但结果往往是“造谣一张嘴，辟谣跑断腿”。加害人在屏幕指点之间，数分钟就能编造出一段黄谣，而受害人为找出造谣者，往往需要投入数倍乃至数十倍时间和精力，可谓千难万难。

上述事件中的当事人面对造谣和网暴，应用数字技术，破解维权确认难、调查难、取证难，堪称“教科书式维权”。一方面，这会对有类似遭遇的受害者形成一定的示范和鼓励，让他们能够积极拿起法律武器，采取相应的措施，捍卫自己的合法权利；另一方面，这会对一些在网络上随意“按键伤人”的人形成更多的震慑——造谣，是要付出代价的。

有必要说明的是，上述维权涉及的区块链证据保全技术，是一种全程记录互联网电子数据的手段。早在2018年，《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》已明确，对于通过区块链等证据收集认证的电子数据，互联网法院应当确认。同年，杭州互联网法院上线了全国首个电子证据司法区块链，用户通过电子证据平台就可以形成区块链证据，并提起诉讼。

应该说，区块链等技术在维护互联网安全和保护个人权益方面具有重要作用，值得进一步推广。但同样应该正视的是，不是每个受害者都具备像上述事件当事人一样的能力和实力，能够花时间和精力、运用技术手段开展调查取证，并进行后续维权，毕竟，私力救济相对薄弱，也有诸多不确定性。

对他人随意造黄谣或施以网络暴力不仅侵害公众合法权益，而且败坏社会风气和秩序，相比私力救济，人们更期待的是更健全的公力救济为受害者提供更多的支持和帮助，让他们能够更便捷地维护自己的权益。

同时，相关平台作为信息传播的主要渠道，须加强对用户发布内容的审核和管理，及时删除和拦截违规内容，切实履行管理责任，维护健康、有序的网络环境。

一些造黄谣行为牵涉人数众多、社会影响恶劣，或直接扰乱线上社会公共秩序，这时司法机关也应主动出击。近年来，“能动司法”“能动检察”等理念逐渐走向实践，办案人员发挥主观能动性，积极作为，提前、主动介入相关案件侦办，不仅有助于降低受害方的维权难度和成本，也有利于揪出躲在暗处的造谣者，让其付出沉痛的代价，从而防范类似行为和案件的发生。

互联网不是法外之地，“按键伤人”必将自食其果。遏制造黄谣不能仅靠被害者教科书式的自助，而需社会各方共同加强网络治理、维护网络秩序，在这方面，各相关部门近来也是动作频频。期待各方努力之下，互联网世界能多些美好和善意，少些罪恶和污浊。