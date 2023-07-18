别让恶意举报成小微商家不可承受之痛

来源：新京报

作者：克鲜

近日，湖南株洲一对父子买“人民币花束”后向监管部门投诉花店要求处罚引关注。

据新京报报道，7月16日，花店负责人称，店里没有人民币花束销售，该对父子两次上门想购买，随后通过网上转账定制，没想到花店第二天就被该对父子举报。株洲优化办相关负责人称，对花店落实首违免罚，已要求花店整改，举报花店的父子系5月举报多家餐饮制售“拍黄瓜”违规事件的当事人。因试行首违免罚，该对父子将多个政府部门投诉。

对于这对身背400多项举报的父子，有人觉得他们是“荡平世间不平事”“为消费者出头”。其实，这类举报人和消费者维权无关，也与严肃法纪无关。其行为，已有扰乱市场秩序、精准坑害小微商家、恶意占用执法资源之嫌。

在国家层面上，已经认识到这种名为举报，实为恶意构陷、敲诈勒索的“灰色产业”的严重危害。早在2019年，中共中央、国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》明确提出：“对恶意举报非法牟利的行为，要依法严厉打击”。

2021年12月，最高人民法院出台了《“知假买假”行为性质认定类案裁判规则汇总》，如果索取的赔偿数额超过了合法权益范围或合理范围，或者索赔多次且数额较大的，主观上具有非法占有的目的，就可能涉嫌敲诈勒索罪。

和很多网友的善意想象不同，这些人紧盯着的举报内容，与公众期待解决的食品安全、霸王条款等真问题已经南辕北辙，指向了滥用所谓的“技术规则”，有时候甚至恶意引诱商家违法“触雷”。

比如，之前湖南省株洲市餐饮行业协会公布警示，这对父子举报当地小饭馆销售“拍黄瓜”等凉菜高达49次，借以要求高额赔偿。经营者刘某称，他家原本不卖“拍黄瓜”，举报人主动要求做“拍黄瓜”再举报的。

这样恶意的职业举报行为，已然脱离了消费者维权的正常范畴，严重恶化了小微商家的营商环境，使得他们动辄得咎，疲于应付没完没了的举报，以及因举报而引发的行政处罚。

小微商家本是就业的蓄水池，也是基层服务的毛细血管，不该沦为职业举报者的“板上鱼肉”。可见，当职业举报人的诉求和法治背道而驰，就会成为小微商家不能承受之痛。

此外，职业举报人往往反复投诉、起诉，严重浪费了宝贵的执法、司法资源。2018年上半年，原上海工商管理局收到的职业打假类诉求高达61939件，占同期举报总量的30.6%。

此事中，株洲有关部门没有被这对职业举报父子牵着鼻子走，理直气壮适用首违不罚制度，也是再次亮明了优化营商环境的态度——法律不能成为恶意举报者的牟利工具。