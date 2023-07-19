“奶辣风”流行，女童服装不该如此暴露

来源：新京报

作者：文涛

“过于暴露的童装真的适合孩子吗？可能我落伍了吧，但我还是觉得孩子穿这么性感是不合适的。”据法治日报报道，近日，一位北京市某书法班的老师对班上小女生过于性感的“奶辣风”穿搭提出质疑。

所谓的“奶辣风”，是指奶里奶气的小女孩穿上黑丝袜、露背装等过分“成熟”的衣着，打扮性感，举止火辣。

如今，儿童奶辣风渐成潮流，与很多年轻家长前卫、多元的时尚观有关，同时也离不开童装商家的推波助澜。面对质疑声，有家长就提出“穿衣自由”的说法予以回应。

但对于生理和心智均尚未成熟的儿童来说，穿上成人化审美视角下的“好看衣服”，真的符合孩子们自己的穿衣意愿吗？事实上，在形成自己的审美认知之前，孩子穿什么衣服在很大程度上遵从于家长的要求。

因而，孩子的穿衣问题也是关乎孩子身心能否健康成长的教育问题。书法班老师对儿童“奶辣风”穿搭的质疑，既反映出这种穿衣潮流给人的观感不佳，其实也是对家长教育观念错位的提醒。

父母“穿衣自由”的理念投射在孩子身上，会对一切尚待启蒙的孩子产生一种审美观、价值观上的倾向性引导。这种引导或让孩子将“美”等同于“性感”，过早地限制审美视野；或让孩子过于关注自己的外表，被“博眼球”的不良风气带偏，出现严重的攀比心理。二者均会加速波兹曼所说的“童年的消逝”，让孩子过早卷入成人世界的“名利场”。

令人更深层次的担忧是，一些家长和商家并非简单地跟风，而是出于“获取经济利益”的目的，刻意借助未成年人的穿着打扮，博眼球、赚流量。这种以谋利为目的的行为，是对儿童的“绑架”和消费，让孩子们的童年承受了不该承受之重。

最好的童年是自然而然地长大，最好的穿衣状态是与年龄相仿的得体装束。不论家长还是商家，都不应当让孩子们的童年消逝在“浓妆艳抹”中，不应当将儿童过早地裹挟进成年人的世界里。

给孩子们多元的、开阔的审美环境，这样才有利于她们建立起自己的择衣标准，也才会有所谓的“穿衣自由”。不限于穿衣，关乎孩子的一切，都应当建立在遵循儿童成长发育规律的基础之上。