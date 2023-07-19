都“双减”了，家长也别再纠结“为何不公布分数”

来源：新京报

作者：翛然

据报道，近日重庆市多位家长在重庆网络问政平台反映，自己的孩子在上小学，但是学校不公布学生成绩，仅按“ABCD”划分等级。就此，7月13日，铜梁区教育委员会回复称，考试结果不排名、不公布，不得以考试成绩和分数来定义和评价学生，着力克服“唯分数、唯升学”倾向，学校对所有考试均实行等级评价。

事实上，“学生成绩仅划分等级”并非重庆独有，“双减”之后，中国多个省市都转变了考试管理方式。这也是落实教育部《关于加强义务教育学校考试管理的通知》的要求——全面规范学校考试，让考试为育人育才服务。

家长不满学校以等级评价替代公布成绩，居然“告”到了网络问政平台。不难想象，大概率是家长和学校沟通分数无果后愤而投诉。显然，“双减”落地两年，很多家长还难以适应没有“成绩排名”的考试。

当然，这些投诉的家长，心情可以理解。长期以来的“唯分数论”早已形成思维定式，学校骤然改变成绩评价方式，让家长突然间失去了清晰的标杆和对照。没有分数排名，就觉得无法知晓孩子在班级乃至年级的精准“定位”，既担心其他孩子抢跑，也担忧自家孩子在不知不觉中被淘汰性分化。这本质上，还是教育焦虑在作祟。

这也导致，很多学生反映，“双减”之后，课业负担并未明显减轻，虽然老师留的作业少了，但架不住家长留的多了。这也说明，“双减”落地的最后一环，仍然绕不开家长教育思维的转变。家校共育，始终缺一不可。

考试分数排名，之于孩子，到底意味着什么？“分分必较”导致的“剧场效应”，只会让孩子徒增压力，甚至认同“以分数论英雄”的单一评价标准，这不仅违背了素质教育的导向，还可能影响孩子的身心健康。

而缓解家长的教育焦虑，一方面，离不开具有“指挥棒”功能的中高考改革，逐渐形成过程性评价与终结性评价相结合的方式；另一方面，还依赖家长对教育的期望和理解真正转变，认识到教育的长期性和复杂性，帮助孩子找到最合适自身的发展道路。

此外，学校老师也有责任做好家校沟通，让家长尽可能知晓孩子的学习状态，帮助其适应“双减”后新的教育模式，这也是减轻家长教育焦虑的重要途径之一。