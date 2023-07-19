研究：“身体质量指数”不靠谱 体脂率更可靠

来源：中国科学报

通过分析大约3000名以色列女性和男性的体检数据，研究人员指出，相比目前广泛使用的身体质量指数（BMI），体脂率才是一个更可靠的个人整体健康和心脏代谢风险指标。研究人员建议，体脂率应该成为衡量健康的黄金标准，并建议以色列所有诊所都配备合适的检查设备。这是以色列迄今在同类研究中规模最大的一项，相关成果近日发表于《营养学前沿》。

“以色列的儿童肥胖人数遥遥领先，另有超过60%的成年人被定义为超重。基于体重和身高的BMI被认为是衡量个人总体健康状况的标准指标。”论文作者、以色列特拉维夫大学医学院公共卫生学院教授Yftach Gepner说，“然而，尽管超重和肥胖之间有明显的直观联系，但肥胖的建议衡量标准是身体的脂肪含量，男性的最大正常值为25%、女性的最大正常值为35%。较高的脂肪含量被定义为肥胖，可导致一系列潜在的危及生命的心脏代谢疾病，如心脏病、糖尿病、脂肪肝、肾功能障碍等。”

这两个指标之间的差异产生了一种被称为“体重正常的肥胖悖论”现象，即体重正常的人的体脂率高于正常水平。在这项研究中，研究人员调查了这种现象在以色列成年人中的普遍程度。

研究人员分析了多年来积累的3000名以色列男女的体检数据——BMI、使用X射线测量的包括脂肪含量在内的身体成分的DXA扫描结果，以及心脏代谢血液标记物。

研究发现，大约1/3的参与者在正常体重范围内，但其中38.5%的女性和26.5%的男性被认定为“体重正常的肥胖”，即体重正常，但脂肪含量过高。研究人员将这些人的体脂率与血液指标进行比对，发现“体重正常的肥胖”与高水平的糖、脂肪和胆固醇之间存在显著相关性，而高水平的糖、脂肪和胆固醇是一系列心脏代谢疾病的主要危险因素。同时，30%的超重男性和10%的超重女性的体脂率正常。

“我们的发现令人担忧，表明体重正常的肥胖者在以色列比我们想象的要普遍得多。此外，根据主流的BMI，这些人在正常范围内通常“未被注意到”。与被认定为超重的人不同，他们没有接受任何改变营养或生活方式的治疗或指导，这使他们患心脏代谢疾病的风险更大。”Gepner说。

由此，研究人员得出结论，体脂率是一个比BMI更可靠的个人总体健康指标。因此，他们建议将体脂率作为衡量健康的普遍标准，并为此推荐了一些使用方便和容易获得的工具——根据皮下脂肪层的厚度估算体脂的皮褶厚度，以及一种已经在许多健身中心使用、用户友好的测量身体电导率的设备。