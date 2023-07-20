租房季：房租价格和通勤时间最为受访者看重

来源：中国青年报

如今正是租房旺季，租到一套舒心安稳的房子是不少年轻人的心愿。在租房上，大家比较看重哪些方面？本周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网发布的一项有1001名受访者参与的调查显示，房租价格(62.2%)和通勤时间(60.3%)是受访者租房时最看重的方面。更好地解决毕业住房问题，60.3%受访者会提前在网络上搜索房源信息，线上看房，56.3%的受访者选择提早到所在城市实地看房。

房租价格和通勤时间是受访者租房时最看重的方面

南京的90后王远研究生毕业后一直租房住，他觉得通勤时间非常影响生活幸福感，“如果每天在上下班路上花的时间太长，会让人身心俱疲。”在租房前，他会按照通勤时间划定大概的范围，再找合适的房子。“现在每天从住的地方到公司大概需要半小时，房租不算太高，大概占收入的15%，算是在房租和通勤之间找到了平衡点。”

王远觉得，即便是租房，也不能忽略生活品质，因此在找房时也会重点考察小区环境以及人员流动情况，“会避开管理混乱的小区，尽可能让自己住得舒心安稳些。”

95后吴遇(化名)去年硕士研究生毕业后选择在武汉工作生活。对于租房，她最在意房子的整洁程度，“一定要干净卫生”。她也很看重房内的配套设施，比如家用电器、设备不能太过老旧，一方面担心存在安全隐患，另一方面觉得维修有诸多不便。“房子所在的位置我也比较关注，最好能离地铁站近一点。”

大家租房时看重哪些方面？调查显示，房租价格(62.2%)和通勤时间(60.3%)排在前两位，比例均超过了六成。另外，55.1%的受访者看重地段交通，51.1%的受访者在意房屋情况(如大小、朝向、装修)，51.0%的受访者重视安全程度。

在北京工作的95后刘贺目前和他人合租，他比较看重室友的情况，尤其是合租人数。他觉得如果人数比较多，会产生很多不便，比如卫生间的使用，公共区域的清理，水电费用如何分摊等。

“我最看重房子的大小，我的东西比较多，如果房间太小，会非常影响生活体验。”95后崔可欣觉得，女生租房时还要考虑安全问题，最好选择有门禁或安保人员、物业管理较好的小区。

受访者看重的方面还有：周边配套设施(38.0%)，小区环境(35.5%)，房东人品(32.8%)，合租人数(26.7%)，生活品质(19.6%)，物业管理水平(18.9%)。

“找房一定要到线下一间一间看”

崔可欣曾在租房上踩过坑，没实地看房就签约了，结果房子的条件并不好。崔可欣觉得，有的中介并不靠谱，甚至有时为了推销房子，会有套路或欺骗行为，比如用“房子很抢手，有不少人在咨询”之类的话术，暗示租房者尽快签合同，但实际上可能并没有人看中。“我的经验是尽量不要在网上找中介，同时对中介的话术保持警惕。”

“找房子一定要实地看房，一间一间挑。”崔可欣说，现在不少房子的视频和图片是用广角镜头拍的，所以在网上看会觉得房间很大，空间很充裕，但实地看房时会觉得被“照骗”了。“找房子最好找朋友同事等熟人推荐，或者找房东直租。现在像小红书、豆瓣等平台会有房东发布的房源，可以与房东直接对接。另外，现在各地的青年公寓、人才公寓越来越多，可以试着申请这方面的资源，这些房子在管理上、服务上更加规范，更有保障。”

调查显示，更好地解决住房问题，60.3%受访者会提前在网络上搜索房源信息，线上看房，56.3%的受访者选择提早到所在城市实地看房。

王远发现，现在租房市场上虚假房源的情况依然存在，有的网站把房价标得很低，但实地看房时价格高不少，或是带去看别的房子，而且由于房源在不同中介手中，比对起来比较麻烦。“希望有关部门能搭建租房平台，汇总各路房源信息，查验房屋真实性，打击虚假房源和虚假宣传，让年轻人在专业可靠的网站上查询租房信息，避免‘踩雷’。”

刘贺说刚到北京找工作时，在住宿上遇到很多不便，为此在朋友家借住了一段时间。刘贺了解到，江浙等地会为从外地过来找工作的毕业生提供短期免费住宿，解决他们的住宿之忧，他期待这项措施能在更多城市推广。

调查中，52.6%的受访者会在社交网站查询租房攻略，41.4%的受访者会了解当地的人才政策，申请青年公寓，23.6%的受访者选择先找个暂时住的地方，稳定后再租房。

参与调查的受访者，来自一线城市的占37.4%，来自二线城市的占42.1%，来自三四线城市的占17.2%，来自县城或城镇的占2.8%，来自农村的占0.6%。