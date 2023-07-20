家政行业供需不平衡不匹配问题如何解决

来源：中国青年报

母婴护理、居家养老、烹饪保洁……近年来，随着市民生活水平的不断提高，中国家政服务市场需求日益增长，行业规模扩大，成为具有万亿级市场的朝阳产业。

据不完全统计，目前上海800多万户家庭中，约有三分之一正在使用或者有家政服务需求。但根据上海市家庭服务业行业协会的测算，上海家政行业从业人员数量仅约75万人，高端家政服务从业人员缺口约3万人。这导致上海市家政行业存在供需不平衡、不匹配的现状。

2019年，教育部办公厅等七部门《关于教育支持社会服务产业发展 提高紧缺人才培养培训质量的意见》发布，提出原则上每个省份至少有1所本科高校开设家政服务、养老服务、托育服务相关专业，为家政服务业提质扩容。

“现在订单非常多，但是家政服务人员比较少，出现了供不应求的‘阿姨荒’情况。”某家政公司相关负责人徐乾云说。

出生于1994年的徐乾云，近日从上海开放大学取得家政学本科学位，成为上海首批拥有本科学位的家政从业人员之一。

徐乾云的家人从2017年开始在上海经营家政公司。2021年她进入公司，从开荒保洁干起。一次次的服务、培训和比赛，“刷新了我对家政行业的认知，感受到行业发展的巨大潜力”。她感叹，“原来整理收纳还需要用到人体工程学知识，养老可以做到如此精细高效的服务。”

真正让她拥有身份“认同感”的，是一次工厂的开荒保洁工作。

每天早上6点开工，下午5点结束，只有中午可以休息1个小时，在没有空调的闷热厂房里，一干就是20天。“当时我们自己买了电风扇在房间里吹，每天衣服都被汗水浸透，身上起了很多痱子。”

可令她没想到的是，在提前完成任务的情况下，雇主却故意拖欠尾款。最后，徐乾云经过无数次上门讨薪和软磨硬泡，终于向雇主要来了尾款。

“我的心态由此发生了改变，不论从事什么行业都是凭劳动和能力吃饭，不需要觉得尴尬和羞愧。”她也体会到，如果没有公司作为主体，家政从业人员维权的难度很大、成本很高。

在经营公司的过程中，她也经历过阿姨“跳单”“飞单”的情况。“有的阿姨虽然答应了对方的条件，到了雇主家里却当场拒绝接单，或者过一段时间与公司解除合同，私下与雇主签订协议。”

上海开放大学在家政专科与本科学生中开展的一次调查显示，372名家政专业学生中，男性仅占8.3%，女性占比达91.7%；85后占比为18.8%，70后占比为47.3%；生源户籍为上海的占比28.8%，外地户籍占比71.2%。这说明，外地户籍的中年女性是家政专业生源的主要组成部分。

徐乾云刚开始从事家政服务时的“不适应”和“尴尬”，也是许多年轻人不愿意进入家政行业的原因之一。

阿姨来了家政公司发布的《2022年家政阿姨年鉴》显示，2022年上岗阿姨的月平均工资为7870元，相比2021年的月平均工资增长了12.9%。

“一些家政从业人员的薪资水平已经远超应届毕业生的薪资水平，他们也相对付出了很大强度的劳动。”上海开放大学2021级家政学本科企业管理班的袁谋福以自己的家政公司举例，他的公司招聘实习生，工资为120元/天，月嫂第一个月的实习工资是4000元左右，经过3-6个月工作，月嫂的工资可以实现成倍增长，达到8000元-1万元/月。“尽管如此，由于社会认同感低，年轻人对家政行业还是存在一定认知误区，从业意愿较低。”

“巨大的行业需求，催生了大量家政中介公司，小散乱现象严重，而走管理制路线的家政公司更是凤毛麟角。”袁谋福说，管理制家政公司需要与阿姨签订劳动合同，从而为阿姨提供一系列的社会保障，比如缴纳五险一金等。然而，企业增加了人力资源成本和管理成本，势必会增加雇主的支出或减少阿姨“看得见”的收入，这是一些人不愿接受的，所以催生了信息交换“一锤子买卖”的家政中介公司。

“有中介资质的家政公司一般通过上海市家庭服务业行业协会与阿姨签订三方协议，而这种关系并不稳定，阿姨会与雇主私下达成协议，从而埋下一定的风险隐患。”他说。

除了法律法规的不健全，职业培训体系不标准和行业数据不流通也是目前家政行业面临的痛点。

近日，商务部等部门联合印发《促进家政服务业提质扩容2023年工作要点》，从强化政府监管和行业自律、提高从业人员职业素养、提升从业人员保障水平等六方面提出25项具体措施，推进家政服务业提质扩容。

上海家庭服务行业协会副会长夏君表示，经过十几年的发展，上海家政行业已经从过去的“保姆介绍所”向正规化、数字化家政服务公司转型，家政从业人员也呈现出专业水平提高、薪资水平相对上涨、平均年龄降低的特点。

上海开放大学的调查显示，372名学生中从事家政服务的占比43.5%，从事家政管理的占比11.6%，其余为其他职业。在从事家政服务的学生中，工种依次为育儿嫂（58.0%）、月嫂（21.6%）、家务/烹饪员（16.7%）、养老照护（3.7%）。

为什么从事养老照护的比例与从事母婴护理的比例相差如此悬殊？夏君在一次调查中发现，虽然上海市养老服务的需求也越来越大，相关的消费能力却并不强。“随着老龄化程度的加深，身为独生子女的80后、90后一般都存在三世同堂甚至四世同堂的情况，一家几代人养一个孩子或产妇是完全负担得起的，而且属于短期消费，但当家庭中有一个或多个老人需要养老服务时，夫妻两人上有老、下有小，经济负担就会很重。”

袁谋福从2008年开始成立自己的家政公司，在家政行业“摸爬滚打”了15年：读过家政学专科、本科，开过互联网平台、做过业务，从事过养老、综合家政，参加了各种家政类培训、考试及比赛……袁谋福说，“我参与并见证了行业的发展和变化，希望通过自己积累的经验为家政行业贡献一分力量。”用他的话来说，他一直在等待家政行业迎来全新变革的一天。