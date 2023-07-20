莫让“小作文”左右股市

来源：经济日报

作者：李华林

中国监管部门再对股市“小作文”出手。近日，中央网信办发文称，一篇题为“财通政策路演纪要”的文章在网上传播，称某重要会议将讨论多项财政经济政策，引发股市较大反应，此类典型股市“小作文”谣言，假借权威、胡乱臆测，影响十分恶劣，已依法对造谣传谣账号作关闭处置。

直接关闭散布股市“小作文”的平台和账户，从源头上切断谣言传播通道，彰显出监管部门对股市谣言的零容忍，传递出“不让‘小作文’左右股市”的坚决态度。

股市“小作文”由来已久。近年来更是手段翻新、花样频出：有编造上市公司投资动向的，有炮制重要会议决策的，还有直接伪造“红头文件”的……如此种种，动辄以“内幕消息”“独家报道”为噱头，言之凿凿、似是而非。越是市场波动加大之际，越能看到各种“小作文”兴风作浪，加剧市场恐慌，引发踩踏效应。

无利不起早。一篇篇股市“小作文”的诞生，绝非“搞搞恶作剧”那么简单，股价操纵、投机炒作等违法违规活动往往如影随形。“操盘手”们躲在键盘后面，通过搬运加工、移花接木、无中生有等拉高出货、左右腾挪，近乎形成一条完整的产业链，干扰了投资者决策、扭曲了市场价格信号、影响了市场正常运行。在A股市场发展历程中，因“小作文”引发的大波动已有过多次，教训不可谓不大。

资本市场是“信息＋信心”市场，其功能的正常发挥，有赖于信息真实、准确、及时地传播。离开这个前提，建设“一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”就是一句空话。也正因为此，股市“小作文”历来是监管部门打击的重点。

打击股市“小作文”，不仅要打，还要打准打痛。对于恶意编造、传播股市谣言的组织者和策划者，要发现一个打击一个；对于借热点事件造谣引流、非法牟利的操盘手，要打击一个震慑一片。前段时间，A股历史上第一起投资者针对造谣者的维权案件开庭审理，意味着造谣传谣者或将面临巨额赔偿，无疑极具震慑意义，能够真正让违法者知痛，让从业者有敬畏。

打击股市“小作文”，不仅要打，还要打出“组合拳”。除监管部门努力外，各市场参与主体也要共同抵制和监督。平台方要压紧压实主体责任，不断更新技术手段，精准识谣止谣，把好谣言扩散源头关；投资者要提升依法维权意识，遇到恶意造谣者，该投诉就投诉，该举报就举报，该索赔就索赔；上市公司要对不实信息第一时间作出回应，主动加强信息披露，让谣言止于公开、止于透明。

股市“小作文”之所以屡禁不绝，还在于部分投资者愿意信之、追之，认为“谣言即真相”，这客观上为“小作文”提供了生存土壤。投资者要修好自我保护的功课，坚持独立思考，面对漫天飞舞的小道消息，少一些不假思索的跟风，多一份“让子弹飞一会儿”的定力，避免被各类不实信息带偏了炒股的正确“姿势”，掉进别人精心编织的陷阱里。

唯有监管部门坚决出手、平台方精准筛查、投资者清醒认知，像呵护眼睛一样呵护市场环境，不给股市“小作文”留有生存空间，才能还资本市场一片海晏河清，守住真实信披这条生命线。