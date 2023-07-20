禁止记者律师参团是在心虚什么？

来源：工人日报

据上游新闻7月18日报道，暑假来临，旅游逐渐火爆。近日一位新闻从业者在朋友圈爆料称，自己在网上团购预订一家云南旅行社时，因为持有记者证被客服建议不要跟团。媒体向该旅行社核实这一情况时，客服人员表示其确实不接待记者，也没有旅行社愿意接待记者。也有旅行社称纯玩团对于记者身份没有限制，只是景区对持记者证没有优惠。当地文旅部门则回应称，已经介入相关问题的调查。

对于仅仅因为职业原因就不接待某一群体的客户，有网友表示不理解，“同样都是消费，没必要对消费者身份作限制和区分吧？”也有网友解释，旅行社可能是对维权意识更强的群体有抵触情绪，即便自身提供的产品和服务没有太多问题也怕被挑刺。而更多的声音则认为，旅行社此举还是与跟团游暗藏不少猫腻有关，“怕被曝光、被舆论监督，而记者的发声渠道相对更多。”

此前媒体就报道过，有旅行社因为对游客的职业加以限制而被处罚，这些职业包括律师、教师、导游等。人们猜测，可能是因为律师更懂法、教师更“挑剔”、导游更了解同行，如果他们“重拳出击”，旅行社很有可能面临大麻烦。为避免这种风险，旅行社干脆将这些“有风险的人”拒之门外。但这么做，难免给人“此地无银”之感——对自己提供的产品和服务这么不自信吗？

事实上，在人人都有麦克风的当下，一些行业之间的信息差已经被打破，人们若想发布或曝光一些事情，不缺平台和载体，技术门槛也没有多高。同时，近年来，公众的法律意识、维权意识普遍提高不少。从以往被曝光的一些旅游乱象看，多数新闻的一手消息源都是普通游客，而非有特殊职业身份的记者、律师等。

如此现实语境下，旅行社将特定群体拒之门外，于防曝光而言其实没有太大意义，其之所以这么做更多的恐怕还是鸵鸟心态作祟。问题是，把头钻进沙子里，问题就不存在了吗？此番拒绝律师、记者跟团游被曝光，进而引发舆论质疑，某种角度上，这也是在给自己捅刀子吧？好在，从媒体调查来看，拒绝特定群体的旅行社并不是大多数。

此前，一些旅行社有过按照年龄、性别等条件，筛选客户、对客户区别对待的先例，比如老人团、小孩团需要多加钱，因为这类群体消费能力相对稍弱；女性团比男性团价格稍低，因为到了购物点、遇到自费项目时，男性整体相对更理性……给客户画像、对确实需要特殊照料的群体做收费上的区别，可以理解，但这与拒绝律师、记者应该是两码事。

换个角度看，旅行社对游客职业“挑三拣四”更多的还是心虚，也提示有关部门对旅游行业的乱象治理尚不能松懈，诸如“0团费”、低价团、购物团等情况，或许仍不同程度存在。

旅游，本质上是口碑生意，好口碑、好名声才是长久稳定的获客渠道和秘诀。总想做一锤子买卖、挑软柿子捏，还想把盖子捂住，哪有这么多“好事”呢？以更谦逊的心态、诚实的态度大大方方接受公众监督，配合解决消费者旅游中的难题和困惑，旅游行业才会更好，旅游市场才会更健康。如此良性循环，对大家都好。