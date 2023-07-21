快递单信息“裸奔”当休矣

来源：经济日报

作者：臧梦雅

一段时间以来，中国快递行业发展态势良好，但是快递运单泄露个人隐私信息的问题却不时困扰消费者。今年4月份，新的《快递电子运单》国家标准针对个人信息保护设立了专门章节，包括禁止显示完整个人信息等内容。但就目前看来，快递“新国标”的落实程度仍有待提高。

事实上，早在2017年就有快递企业开始使用“隐私面单”了。对消费者来说，“隐私面单”可以减少因泄露隐私信息造成的困扰。对快递企业来说，通过“隐私面单”保护消费者的个人信息，可以提升服务水平，又能增加用户对企业的信任感和满意度。那么，为什么至今仍有部分快递运单上的个人信息在“裸奔”？

究其原因，主要还是针对快递运单的规范标准并不具有强制性。调查显示，不同快递公司运单对个人信息的加密处理方式差异较大，即使同一家快递公司也存在地区执行的区别。监管的薄弱让“隐私面单”的执行效果大打折扣。

不仅如此，从消费者角度来看，虽然个人信息“暴露”在快递运单上，但并非直接泄露给非法组织或机构而面临显著危险，因此很多人对快递是否提供“隐私面单”也是睁一只眼闭一只眼。消费者在选择保护隐私后，反而可能面临收不到快递驿站、快递柜的取件码通知等问题，甚至遭遇平台无视退换货、投诉维权需求或处理纠纷时平台和商家相互推诿的情况，严重影响消费体验。

“隐私面单”的推广，需要全行业各环节全流程的通力配合。快递行业涉及的产业链条很长、环节众多，为了提高自身工作效率、给用户提供精准的数据服务，上下游各企业往往更希望共享数据资源，打通信息壁垒。同时，个人信息保护和数据信息共享，二者并不冲突。各个环节的企业完全可以在保障个人信息安全的基础上实现数据共享，进而推进快递服务水平提升。

针对邮政快递行业信息触点多、监管难的问题，国家邮政局、公安部、国家网信办3部门去年联合开展了邮政快递领域个人信息安全治理专项行动。目前，国家邮政局也已启动了行业相关法律规范和标准的制定、修订工作，积极出台各类规范文件，为保障个人信息安全、规范数据管理提供有力支撑。快递企业也应顺势而为，做好规范快递运单的工作，自觉为用户个人信息“加密”，让消费者放心选择快递服务。