景区商拍不应一禁了之

来源：经济日报

作者：张雪

近日，在北京故宫博物院、劳动人民文化宫等地叫停商业性拍摄后，颐和园等景点也表态将加大对商业性拍摄的管理。

这些景区景点禁止商业性拍摄，理由主要有两个：一是出于保护古建筑和文物的目的，防止拍摄设备一不小心误伤了宝贵的文化遗产；二是出于安全管理的需要，商拍有时会长时间占用参观通道和公共空间，不仅妨碍其他游客游览拍照，还可能造成拥挤，带来安全隐患。

商拍怎么成了热门生意？景区的“出片”效果本来就好，如果再有专业的服装、化妆、道具布景等助力，氛围立刻拉满。近几年，商拍市场规模不断增长，吸引了很多入局者，形成了成熟的产业链。

景区加强对商拍的管理确有必要。今年以来旅游市场复苏，景区内的商拍又多了起来。有的商拍阵势还不小，各种摄影工具和服装道具能塞满一辆小拉车，为了拍摄效果，可能在一个点位反复拍上十几、二十分钟。若是商拍行为无序扎堆，确实容易造成风险隐患，影响正常的游览秩序。

严管归严管，对待景区商拍也不应一禁了之。商拍不仅是商家盈利的手段，也是很多游客追求美好、展示自我的需要。相关部门应该做出科学的论证和判断，出台相应的管理规范，对确有文保需要、空间条件不允许的景区或景区内部分区域，商拍该禁则禁；对大多数有条件的公园、景区，则应尽量满足游客需要。对于哪些行为属于商拍也应该有清晰的界定。

平衡商拍需求和游客体验，需要景区在管理细节上下功夫，比如明确哪些会对景区或其他游客造成影响的特殊设备禁止入内，或在人流集中的节假日等特定时间段临时管控商拍。如今，有的景区每日限定一定数量的拍摄团队入内，有的需要专门预约报备，还有的干脆开辟出专门供拍摄的点位……这些都不失为有益的尝试。总而言之，商拍需求和景区管理并非水火不容，不能一禁了之，需要规范和引导。