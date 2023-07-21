大家为什么反感高调示爱

来源：中国青年报

如果你正在参加一场毕业典礼，有一名同学突然冲上礼台，请不要惊慌，他可能是去表白；如果你正在听一场演唱会，观众席陡然发出尖叫，请不要担心，那里可能有人在求婚。

今年夏天很热闹，不仅有去不完的演唱会音乐节，还有毕业与升学，相遇与离别。这个夏天也充满爱，毕业典礼不只有毕业，更有表白；演唱会不仅有歌声，更有求婚。

近日，#毕业典礼流行求婚##演唱会成大型求婚现场#等词条登上热搜。有人送上祝福，也有人表示不解，指责公开场合表白占用公共资源，破坏典礼或演出流程，打扰他人等。更有人将口头的不满直接付诸行动，现场高举横幅：“演唱会上别求婚，不然现场唱《嘉宾》(音乐作品，讲述男生藏着悲痛参加前女友婚礼的故事——记者注)”。与“高调示爱”相反的是，有人在演出现场用笔悄悄在手心写“Marry me(我们结婚吧)？”的方式低调求婚，对方回复“Yes(好的)”后，当事人将照片发在网上，收获祝福无数。

对“高调示爱”的争议不仅存在于旁观人群之中，很多被表白的人也难以接受，90后女生周周还因此留下“心理阴影”。剧情很“狗血”，周周闺蜜喜欢的男生在人来人往的街上向周周表白，3个人相对而立，面面相觑。“虽然后来我和闺蜜关系依然不错，但我总觉得她还是心存芥蒂。”现在周周见到闺蜜的历任男友，都迅速绕道而走，从不说话。“高调表白让回应也被迫变得高调。”周周说，如果你不喜欢对方或中间存在纠葛，很难体面收场。

刘佳佳也曾受此困扰。大学时的某天，她接到一个男生的电话表白并让她去KTV，“那天他把全班同学都喊了过去，还买了蛋糕和鲜花”。在此之前，刘佳佳从没谈过恋爱，面对如此高调的表白，她吓得没敢赴约。“这和性格有关吧，不喜欢高调的人可能无法接受这种方式。”刘佳佳说。

在孟婷和对方正处于了解阶段，还没有正式确立恋爱关系，对方便在朋友圈发布二人合照，大秀恩爱。“他不光自己发，还要求我发。”孟婷很生气，和对方大吵了一架。“恋爱发朋友圈，有必要吗？”她说，很多微信好友是工作伙伴，我不想让人家看到自己的私生活；而交心的朋友，你不发朋友圈，她们也能知道你的情况。

激情、亲密和承诺是亲密关系的重要元素，而官宣是承诺的一个表现形式。武汉大学发展与教育心理研究所教师陈武说，对于有的人来说，官宣也是一件私事，希望将二人的关系公布于仅限亲友的小范围之内。“这一方面出于一种自我保护，在网络或公共场合公开有可能让自己遭受陌生人的言语攻击。”他说，另一方面是由于亲密关系本身的不稳定性，“有的人可能会想，现在大范围秀恩爱，万一之后分了呢？”

对于“高调示爱”，陈武认为，有些人的反感只是出于妒忌，有些人则是觉得这种方式有些幼稚，毕竟现在秀恩爱，以后并不一定能走在一起。此外，社会思潮的变化也是重要原因。“现在大家的个体化意识增强，越来越强调公众场合的规范性。”以演唱会为例，“很多人认为在公众场合就应该做适合公众场合的事，他们是来听歌的，求婚不符合买票的初衷，不应该占用公共资源。”

婚恋观念的变化也对公众看待表白方式的态度产生影响。现在对“高调示爱”嗤之以鼻的王月明，10年前对此不但不反感，还曾亲自参与现场布置帮表哥求婚。“以前我对爱情有很大的期待，对于高调示爱的人会予以最大的祝福。”她说，现在觉得单身也很好，恋爱不是幸福的必选项，相比于祝福，她更在意自己在其中的感受。

在今年由中国科学院心理研究所、社会科学文献出版社联合发布的我国第三本心理健康蓝皮书中公布的《2022年大学生心理健康状况调查报告》显示，有27.61%的大学生处于恋爱状态，有41.93%的大学生单身且不想脱单，有25.40%的大学生处于单身想脱单的状态，其余学生未报告。当脱单意愿较低的年轻人和“高调示爱”的人群相遇，两者的价值观不同，对于某一行为的看法可能存在差异。

“高调示爱”让人困扰，但它真的没有可取之处吗？

周周和孟婷都表示，如果是喜欢的人高调示爱，她们能够接受，“不论和喜欢的人做什么，都是美好的回忆”。于渝年少时追求喜欢的人，可谓十分高调。他将喜欢人的名字写在学校黑板报上，在分享学习经验的班会，他大方夸赞对方优点并表白；就连他的英文名，后两个字母也和对方的姓名缩写保持一致。从内而外，从言语到举止，于渝浑身无不透露着对对方的喜欢。而现在，于渝坦言自己再也不会用这样的方式表白了，不是因为放不下，而是自己早已没有重来一次的心力。

“人在年轻时有一些冲动是正常的。”在陈武看来，“高调示爱”在年轻人中更常见，随着年龄的增长，选择用这个方式的人越来越少，意识到公共场合的规范性和婚恋观念的变化是主要原因。“在年少时，很多人认为高调说出来，才能让别人看到我们的爱，但这不是真正的爱。”他说，爱是一种责任，是在日常相处中的细节。当你长大后，逐渐意识到相互包容、共同成长在亲密关系中的重要性，也许会认为“高调示爱”没有必要。

那么，面对喜欢的人，我们到底应该如何表白？“很多人表白追求的是一种仪式感。”陈武表示，如今在毕业典礼或演唱会等公开场合表白的方式已不再新鲜，这不是制造惊喜的必要条件。“大家可以选择一个具有两个人的共同记忆的场景，在此基础上设计表白，更有意义和惊喜感。”他说。

如果想要在公众场合表白，陈武认为，要遵循社会性和公共性的原则，满足公共场合应具备的一些基本道德规范。“陌生人没有义务也没有责任来见证你的表白，这种行为虽然可能收获赞赏和祝福，但也具有潜在的负面风险，例如听到反面的声音、造成一些不必要的骚动等。”他建议，求婚或表白可以提前和活动相关方打好招呼，方便工作人员作好准备，维护秩序，同时在心理上作好承受负面声音的准备。