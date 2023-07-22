世界充满变数，莫只以当下就业选择专业

来源：《新京报》

作者：公羽

7月20日，一则“高考453分上广州大学”的消息登上微博热搜榜。广州大学公布的投档情况显示，该校今年在广东省普通物理类投档分数最低的专业，是规划建筑与土木工程组，即网友热议的453分。

实际上，名校里遇冷的并非只有土木工程专业。今年，山东大学新闻传播学类专业在本省的投档位次比去年下降了6414位，北京外国语大学俄语专业最低投档位次下降了近3万位，各校公共管理类专业和“生化环材”四大“天坑”专业投档位次也都有不同程度的下降……共同点是，这些专业此前都被网络舆论诟病“就业不太好”。

社交媒体打破了以往高考志愿填报时信息不对称的局面，考生和家长有了更多可参考的数据。其中，近年就业情况反映了社会对相关专业的需求度，充分参考就业情况做出的志愿决策也会更科学、合理。不过，如果只用“好不好就业”来评判专业，则把复杂的问题想简单了，未必适合所有人。

专业的热度一直受到市场和供求关系的影响，一些专业享受政策和时代的红利，处在快速发展阶段，这也直接体现在瞩目的就业率和行业平均薪酬上。但考生如果在同一时间扎堆涌入某个专业，随着人才需求的饱和，该专业在就业市场的竞争力和议价能力也必然回调。

更何况，正如中国工程院院士、广州大学教授周福霖在回应该校土木工程专业遇冷时所说，“没有永远热门的专业和行业，变才是最大的不变”，能一直“长青”的专业并不存在。今天影响就业的因素更加复杂，政策、环境、技术甚至国际局势，都可能给特定的专业带来机遇或风险。

比如，疫情盘活了在线教育、医疗器械等一批行业，随着疫情结束，这些领域的就业情况也从风口回落到常规水平。因此，评价一个专业在四年甚至更久以后的就业竞争力，除了参考当下，更要有系统、全局的视野。

同时，不同地区的岗位需求也存在较大的差异。即便是高素质的技术型人才，当前部分专业的就业机会也更多集中于经济欠发达的地区，这都是总体性的数据无法体现的。

此外，不同专业对学历的需求也并不相同，有一些专业的工作岗位在本科毕业生中竞争激烈，但硕士博士等高层次、研究型人才又相对稀缺。如果考生有志于在某个领域深造，那么在选择志愿时本科生就业情况就不太具有参考价值。

因此，只以当下的就业状况为标准选择专业，往小了说，可能会加剧某些专业的内部竞争，造成“内卷”；往大了说，也不利于国家和社会建立科学健康的人才结构。一个社会如果过于重视实用主义，会让做基础研究的人才大量流失，也会失去持续创新发展的根基。这几年，头部名校通过“强基计划”录取更多有志于“坐冷板凳”的学子，也是在协助扭转过于短视、功利的志愿观念。

当然，考生和家长们的态度也给社会提了个醒。今天，人才、教育、行业是一个休戚相关的共同体，想要推动行业持续发展，任何一方都不能独善其身。一些专业的教学理念和课程设置，被诟病“内容陈旧”“严重与社会、现实脱节”，如果不能做出结构性的重大调整，就无法在信息充分共享的时代吸引优秀学子填报，自然也无法向行业输送合格的人才，行业的危机进一步加剧，形成恶性循环。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类社会面临前所未有的挑战。尤其是人工智能的高速发展，正在持续地攻克人类的知识壁垒。从这一点看，现有专业几乎没有可以高枕无忧的。

“变才是最大的不变”，能够灵活地调整和变动，才是不变的竞争力，是一个专业永葆生机的关键。就以土木工程为例，建设是人类社会恒久的需求，随着学科发展向深地、深海、深空“三深”领域跨越，土木工程专业也会在交叉和前沿的方向上找到新的生命力。

所以，在充满变数的时代中，考生和家长切不可被一些网络舆论误导，盲目追捧所谓的热门专业，相比于眼下的、平均的、宏观的专业就业状况，个人的特长、热爱与努力对未来的影响更不可忽视。

作者是新闻学者