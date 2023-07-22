微软暴雪收购案进展如何，还存在什么变数？

来源：“TMT时报”微信公众号

作者：卞纯

去年初，微软宣布将耗资690亿美元（约918亿新元）收购视频游戏巨头动视暴雪，欲借此与腾讯、索尼在游戏领域一较高下。然而，这起有史以来金额最大的游戏行业收购案可谓一波三折。

过去一年多，微软对动视暴雪的收购案经历了旷日持久的拉锯战。而上周，随着美国法官打开绿灯，这笔交易取得重大进展。周一（7月17日），微软收购动视暴雪之路扫清又一障碍，英国法院暂缓英国监管机构否决案。这也意味着，这桩旷日持久的收购案已经走到尾声。

为何需获得这么多国家批准？



截至目前，微软对动视暴雪的收购案已获得全球约40个国家的批准，其中包括27个欧盟国家，以及中国、日本、韩国等。

微软收购动视暴雪需获得这么多国家批准，是因为大型合并可能对市场竞争、公司势力范围、产业发展和消费者权益产生重大影响。因此，这类交易需要得到各国监管部门的审批，确保其符合各国的反垄断法规和经济政策。

尽管微软和动视暴雪的总部均位于美国，但如果交易未在其他国家获批，新合并的实体将面临无法在这些国家开展业务的风险。全球主要国家批准这笔交易，对于微软而言至关重要。

今年5月15日，欧盟委员会发布公告称，将批准微软收购游戏公司动视暴雪。随后不久，这笔交易也获得了中国监管部门的批准。

打消竞争对手顾虑



除了各国监管机构的担忧，微软收购动视暴雪的另一大障碍是竞争对手的阻挠，其中反对声最大的就是索尼。

在美国联邦贸易委员会（FTC）对微软的反垄断诉讼中，索尼站在FTC一方，提供了有力的证据。

索尼的反对完全可以理解。动视暴雪的使命召唤系列游戏对索尼来说是摇钱树。前不久索尼的证词被泄露，显示使命召唤游戏2021年在美国市场为索尼贡献了8亿美元营收，全球市场则达到了15亿美元。索尼担心，一旦微软成功收购动视暴雪，摇钱树就没了。

而现在，微软已经“摆平”了索尼这一障碍。上周日微软宣布已和索尼签署了一则约束性协议，未来收购动视暴雪完成之后，将会继续面向索尼PlayStation游戏机用户提供动视暴雪旗下《使命召唤》游戏授权。

美国获批是否尘埃落定？



现在的问题是，在美国法官批准微软对动视暴雪的收购案后，关注此事的人士还是会抛出一连串问题：这笔交易在美国是否已经尘埃落定？还有没有什么变数？FTC是否会进一步上诉？

对于微软收购动视暴雪的交易，美国反垄断监管机构FTC一直持反对意见。FTC认为，这笔交易会损害游戏市场的竞争，削弱创新和消费者的选择，因此在3月向法院提出了初步禁令请求，试图阻止微软完成交易。

当地时间7月11日，美国旧金山联邦法院法官杰奎琳·斯科特·科利（Jacqueline Scott Corley）宣布驳回FTC的初步禁令请求，允许微软在美国收购动视暴雪。

随后FTC对联邦法官放行这笔交易提起上诉（FTC 必须在7月14日之前提出上诉），希望能够重新裁决其提出的针对微软收购案的初步禁令申请。不过，FTC的上诉请求遭到驳回。

随着FTC上诉请求被驳回，微软在美国完成对动视暴雪的收购可以说已经板上钉钉。虽然从理论上说，FTC仍然有权继续上诉，但在上诉期间无法阻止微软收购动视暴雪。目前没有迹象显示FTC将进一步提起上诉，审判结果也很难被改变，FTC的阻挠似乎已被搬开。

英国监管态度软化



在全球主要的国家中，英国成为目前仅剩的一只“拦路虎”。不过，在美国法院放行后，英国监管的态度近日也有所软化，局面正在出现转机。

今年4月，针对微软收购动视暴雪这一交易，英国竞争与市场管理局（CMA）拒绝批准。而微软对CMA的决定提起了上诉。CMA上周表示，同意暂停上诉程序，并考虑微软提出的解决其竞争担忧的新提议。

周一，微软对动视暴雪的收购案再迎新进展，英国反垄断上诉法院为两家公司找出针对英国否决的替代方案铺平了道路。

竞争上诉法庭在周一于伦敦举行的听证会上表示，继上周就补救措施展开新的谈判之后，由微软提起、质疑英国监管机构拟议禁令的案件可“有条件”暂缓。

据知情人士周一透露，微软与动视暴雪的收购合同将于周二到期，目前双方正就延长该合同进行谈判，以便可以克服余下的监管障碍从而达成交易。合同延期将使两家公司有更多时间在英国找到解决监管障碍的方案。

微软和动视暴雪正在与英国竞争与市场管理局就可能的补救措施进行谈判，希望以此缓解该机构对该收购交易的反垄断担忧。