中国毕业生的“另类”职业选择：不焦虑未来，先过好当下

来源：北京青年报

作者： 陈静、丁思薇

近年来，随着大环境的不断变化，中国年轻人的就业选择也出现了新趋势。

有人南开大学毕业后进入灯具厂做外贸员助理，有人中国传媒大学硕士毕业后干上了房地产经纪，也有人毕业后成了网约车司机……

如今，毕业于高校的大学生不再执著于成为办公室白领，而是勇敢地作出新选择，奋斗在各行各业的第一线。或许这些选择，在一部分人眼里有些 “异类”，但对于自己的职业，他们有独特的心得体会。

考研失败释然 南开女孩入职小型灯具厂

顶着南开大学的光环进入一家百人规模的灯具厂，小陈的选择初看或许让人诧异。但实际上，这是她在面对求学、就业压力，经历短暂挫败后的“复健”和“重生”。

小陈前期的求学道路顺遂。成功进入南开大学财务管理专业学习后，她的成绩也一直排在专业前20%。

大三是人生的一个重要路口，小陈几乎没有犹豫，就决定继续求学。她放弃保研本校的机会，给自己定下跨考复旦大学金融学专硕的目标。为了实现目标，小陈每天学习10个小时，每周只休息半天，坚持了九个月。

但第一年考研失败了，休息三个月后，她又重新开始备考，这次她把复习地点从图书馆挪到了寄宿学校。但是，“二战”考研总分距离要报考的专业分数线还是差了8分。虽然再次面临失败，但小陈却感到释然，“这件事基本到此结束了。”小陈意识到，与其在求学路上继续死磕，不如换条路走走看。

4月，她开始上网浏览招聘信息，一个月内投递了30份简历。她没有区分地区、行业，而是更看重岗位的专业相关性，希望获得一个财务分析、会计的职位。在有针对性的海投之后，小陈拿到了一份offer：深圳，某著名保险公司，财务分析岗，月薪1.2万元（人民币，下同，约2221新元）至1.6万元。

抉择之前，小陈思考了一番：在大城市工作，虽然出入高档办公楼，薪资高但生活成本也高、通勤时间长；如果留在小城市，薪资水平虽然不高，但生活成本低，实际收入并不比在大城市少。更重要的是，她觉得自己目前的心理状况不支持她进入高强度的竞争环境，于是她放弃了深圳的高薪offer。

5月，经亲戚介绍，小陈进入广东中山一家小型灯具厂，做外贸员助理。“吃住都在厂里、月薪3000元，大部分钱都能存下来。”本就对大厂并不执著的小陈，觉得在这个小厂工作也还不错。

入职感想：与其焦虑未来，不如先过好现在

小陈入职的灯具厂位于中山市城中村，厂里大约有百名员工，流水线上的工人学历并不高，简单的文书工作一般由专科学生负责，外贸员则大多毕业于普通本科院校。

入职之初，由于学历差异，常常会遭到同事和工友间“无意的言语攻击”。小陈心中也曾有过自我怀疑“是不是我混得太差了？读这么多书有用吗？”后来，小陈意识到虽然有的同事说话比较直、不太好听，但并不代表他们人品不好。“我以前很在意他人的评价，现在适应了环境，心态也松弛了很多。”

相处中，小陈发现，她的同事们大多虽然没接受过高等教育，但在实践中都积累了丰富的经验。厂里的外贸员大都比小陈大五到七岁，一些人曾在大型灯具厂工作两年以上，他们对灯具产品的熟悉度、待人接物的方式都值得她潜心学习。

虽然在厂里工作只有一个多月，小陈却慢慢意识到，文化程度不能决定所有的事情，自己也可以在现在的岗位上有所习得。“解一道数学题，可能很多人不如我；做一道英文填空，从事外贸行业的都不一定比我熟。但要做到看见一个产品，就能掌握它的构造，了解它有什么配件、包装尺寸的大小，就需要时间赋予的经验了。”小陈告诫自己，想要做好一件事，首先要做到把书本和实践有机地结合。

小陈为自己确立了两个短期目标：一是争取明年升到外贸员的职位；一是考下ACCA(The Association of Chartered Certified Accountants)证书(国际注册会计师)。两个目标至少要完成其一。“这两年，我的关注点从和他人比较转移到了自身的成长。与其焦虑未来，不如先过好现在。”小陈说。

拒绝人际关系“内耗” 他选择单干入行网约车司机

Jerry的就业经历与近年的经济形势变化有着密切关系。秉承“先就业再择业”的原则，Jerry毕业三年做了三份工作：科技公司人力资源专员、教培老师、网约车司机。

2020年西北民族大学本科毕业后，Jerry进入成都一家科技公司做招聘工作。10个月后，他又进入某著名互联网公司旗下的教培公司教授英语、围棋课程，同时兼任长期班班主任。但复杂的办公室人际关系让他感到内耗，于是他转入“个人单干”行业，成了一名网约车司机。

对Jerry而言，做网约车司机也属偶然。某次他打车回家，随口问司机：“你们每个月能赚多少钱？”当得知网约车司机如果“干得拼”——每周休息一天，每天工作14小时，月收入能有2万元至3万元时，Jerry便有些心动了。

“我喜欢自由，喜欢开车。而且开车不受人约束，不用处理复杂的人际关系，还可以多劳多得。”Jerry打算先试试看，没想到第一个月就用旧车跑出一万二的流水进账，收入基本与做教培老师相当。

于是，Jerry下定决心：买车、入行。

5个月来，Jerry过上了规律的跑车生活。10点出车、23点收车，从早到晚的13个小时里，一单接着一单，他给自己规定：每跑四小时休息20分钟。

入行感想：本质是谋生，不必太在意外人眼光

Jerry认为，跑车的基本任务就是送人，并不算困难。为数不多的烦恼就是堵车和交通安全问题。有时遇上电瓶车、摩托车、行人，稍有不慎会有剐蹭或撞车，所以要时刻小心。

Jerry说，以前坐在办公室里给小朋友上课，看似体面光鲜，但实际到手的工资不过5000元。除去1000元房租、500元交通费，还要吃喝玩乐，基本是“月光族”。

如今，他的月收入大约有1万2000元。除去车贷、吃住花销，还能存下5000元。而且他还拥有了更多自由，比如睡到自然醒，能灵活安排工作时间。没有岗位晋升，他的重要目标是提高工作效率。如果每天跑单流水是400元，他就想怎么能下次努力跑到500元。

“我坐过办公室，享受过大厂福利，但也没觉得生活好到哪儿去。” 早在上大学时，Jerry就有明确的自我认知和职业规划：由于他上学较晚，年龄比同年级的同学都要大上一两岁，与其读研后，大龄参与竞争，不如直接就业。相对于考公考编，他更看重薪资。

现在，Jerry有开放的就业观念，他认为工作的本质就是谋生，不必太在意外人的眼光。如果工作不能保证自己的生活质量，不能带来收入和长期发展，那这份工作在他看来就没有意义。

“三百六十行，行行出状元。” Jerry不认为大学生毕业后，就一定要做白领，每一个职业都值得被尊重，只要喜欢自己的工作，能得到需要的东西就好。

意外进入房地产行业 95后中传硕士的“中间人生”

大沁曾梦想成为一名记者，却意外进入房地产行业。当同学都考公考编、进入大厂外企时，中国传媒大学新闻学专业硕士毕业的大沁入职了某知名房产中介经纪公司。大沁的硕士论文写的正是高学历房产中介的“中间人生”，某种程度上，她如今正在亲身实践自己的论文题目。

当初思考毕业论文选题时，大沁在手机上刷到了一个帖子《北大、复旦等名校毕业生，硕博从事房产中介、家政被热议，你怎么看》。而彼时，以房产经纪人为主角的电视剧《安家》也正在热播。高学历房产经纪人，这个未曾被聚焦关注的群体引起了大沁的兴趣。

为此，她在北京、上海两地访谈了近年来入职链家的六名高学历房产经纪人，还在中介门店卧底了两个月进行体验式采访。“做房产经纪人可以和人发生连接，我觉得和做记者有相似之处。”无论是大沁，还是她的导师都没想到，她日后会成为高学历房地产经纪人群体中的一员。

学历是光环也是阻碍。“听说你学历很高？我大专毕业的。”这是入职之初，门店代教师傅和大沁打招呼的第一句话。门店其他的经纪人也大多是二本、大专毕业，而大沁的母校则是一所双一流高校。至于父母那边，每当外人问起大沁的工作，母亲总会遮遮掩掩，父亲则是担心女儿入错了行。

出身“名门”，却不一定无所不能。自认为做好一切准备的大沁在面对实际业务时依旧应接不暇。在遭遇连续的两次“跳单事故”后，她几乎“崩溃”了。

长期维护的一处房子被其他中介卖掉了，关系不错的业主只说了声抱歉，这让大沁感觉情感上受到了伤害。紧接着，一名她带着看房多次的客户又选择和其他中介成交。令她难受的是，成交的房源她也曾经向客户推荐过，但对方并没选择她。

连续两次的打击，让大沁对工作一度失去了信心。为了克服情绪压力，她请假一周，回到老家的包装厂，在流水线上工作了三天，不断重复打包动作，依靠纯体力劳动减轻情绪内耗。

人生感悟：坚持下去，结果一定不会太差

在时高时低的业绩起伏中，大沁学会了调整心态。她意识到，房地产是一个周期性行业，受政策、市场、供需关系等多方因素影响，她只是介于业主和客户之间的双边代理，个人能够把握的情况非常有限。

“高学历房地产经纪人的优势究竟在哪些方面？”这是大沁在硕士论文写作之初就试图解释的问题。经过两年的实战经验，她给出了现阶段的回答：首先，高学历带来了优质的人脉资源。毕业于一线城市知名院校，朋友圈、同学圈都是潜在客户群体，只要愿意在行业深耕，未来这些人脉圈都会发挥独特价值。

其次，高学历意味着较强的学习能力。在长期学业训练中，名校学生通常被培养出较为高效的学习能力，能够针对一个问题进行系统、深入的钻研和学习。

最后，高学历的人通常比较相信长期主义。有的经纪人可能会看重眼前利益，但大沁更愿意真正为客户、为业主考虑，宁愿舍弃眼前这一单，也要尽量为他们作出真正合适的推荐。

“付出不一定有回报，但回报一定要付出。虽然经历了很多挫折，但我依然相信，只要坚持下去，结果一定不会太差。”大沁说。