防晒产品需靠差异化破圈

来源：经济日报

作者：吴佳佳

气温居高不下，防晒消费市场正迎来新一轮高峰。在小红书上，关于防晒的相关笔记数量已超过750万篇。在天猫平台上，部分品牌防晒乳的月销量已经突破万单。抖音电商超级品牌日公布数据显示，排名第一位的一款防晒产品在淘宝主播的直播间曾创下一夜卖掉超过18万支的纪录。对比主流护肤品类，尽管受到疫情影响，防晒品类关注度近3年复合增长率却高达67.32%，消费者对防晒产品的关注度增长率远超其他护肤品类，防晒产品赛道市场机遇巨大。

在火热的防晒消费背后，是消费者需求更加多元、使用场景更加细分带来的销量增长。统计显示，近年来防晒霜抗光老、养肤的需求趋势开始显现，与此同时，防晒用品的使用场景也向室内防晒、通勤防晒、户外防晒等方面细分。几年前人们对于防晒产品的需求还是不晒黑、不晒伤，是可能要去海边等地时才会使用的。但如今，随着光老化概念深入人心，防晒在很多年轻人看来是一年四季都要做好的事。

当前，相较日韩等国家，中国防晒产品普及率依旧较低。随着消费者对健康的认可度不断提升以及社会环境不断改善，中国防晒行业未来发展前景十分乐观。智研瞻产业研究院公布的统计数据显示，2022年中国防晒行业市场规模达183亿元，预测到2029年，这一市场规模将接近400亿元。新兴的市场，既蕴藏商机也需要成熟完善。要在市场上多样化的防晒产品中脱颖而出，需要品牌商加大研究与创新方面的投入。要以解决消费者需求为中心，聚焦产品本身，通过技术创新等各种手段进行产品升级与完善。比较近年来的调查结果，消费者购买防晒用品时外观和品牌的影响力在逐年上升，可见未来企业之间的竞争将会是品牌和设计上的竞争。

防晒品类是典型的新消费品类，这还要求企业在开辟新品类时，通过细分场景找出品类的差异化特征，有针对性地开发更加个性化和高性价比的产品。在“软防晒”赛道上，品牌可根据消费者群体的性别、年龄和消费关注点，推出高倍防晒、控油祛痘防晒、添加抗老成分防晒和清爽型防晒等各类产品。在“硬防晒”赛道上，产品可以不仅具备防晒功能，还具有防风、防雨等功能，防晒帽可以根据设计分为沙滩防晒帽、贝壳防晒帽、渔夫防晒帽等，防晒面罩也可以根据功能特点具备防尘或透气等多种细分特性。与此同时，从保护健康角度来看，防晒不仅仅是女性的专利，企业还可以加大对男性和儿童市场的开发力度，努力填补巨大的市场空间。

从发展趋势来看，防晒产品的功能性、舒适性以及适用场景等都可以成为新的品牌竞争点，只有善于洞察市场的新锐企业才能在竞争中脱颖而出。