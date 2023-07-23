应聘未果因“价值观异于常人”?

来源：扬子晚报

近日，家住江苏南京的吴先生向扬子晚报/紫牛新闻反映，称先后3次求职同一家食品公司工厂，3次均被录用，但是每次入职时，工厂人事经理都拒绝为其办理入职并表示取消录用，这让吴先生认为自己遭到了愚弄。真相究竟如何？记者展开了调查。

本科生工厂应聘：3次被取消录用

吴先生今年39岁，家住南京市溧水区，2007年从江苏一所211高校会计学专业本科毕业。

2022年5月，吴先生第一次应聘南京中茂食品有限公司工厂普通操作工人岗位，“当时他们一位姓杨的人事专员录用我了，喊我带着身份证、银行卡和照片去报到，办理入职手续，但后来他们又让我不用去了。”吴先生表示，当时人事经理涂先生给出的解释是学历太高。

吴先生还向记者解释，自己应聘这个工厂并不是头脑发热，“确实是离我家很近，只要10分钟的路程，而且招聘启事上5000元的薪资待遇还可以。我也向他们人事解释过，表示可以调剂到其他岗位，可他们就是坚持要取消录用。”后来吴先生只得作罢，选择去其他工厂上班。

2022年10月，吴先生再次应聘该食品公司，“这次的人事专员姓刘，跟第一次不是同一个人。”吴先生说，那时候自己再次被录用，带着资料来到工厂报到时，又一次被人事经理取消，“我记得我过来之后，人事经理涂先生和招我进来的人事专员说了几句话之后，人事专员就一反常态跟我说取消录用了，而且没有和我说明原因。”

2023年6月，不甘心的吴先生再次通过线下招聘的方式应聘该食品公司。吴先生表示，第二次录用他的刘姓人事专员再次录用了自己。“当时我直接去了工厂，刘专员就让我填个人信息表，她应该是没认出我，填完之后就和我说，明天可以带着资料来报到入职了，没想到第二天我过去之后，又表示不录用我了。”吴先生说，一开始他们并没有给出合理的解释，“直到我实在气不过报警，才又重复了第一次学历太高的理由。”

公司人事：他价值观异于常人

涉事食品公司的人事经理涂先生，向扬子晚报紫牛新闻记者回应了此事，“我们从未表示录用吴先生，只是做了登记，因为第一次我和他交流时，就发现他价值观异于常人。”

“吴先生最早确实是在2022年5月来到我们工厂，应聘普通操作工人。”涂先生告诉记者，“当时我们就发现他这么高的学历，来应聘我们公司的普工，从逻辑上说不过去。后来我在和吴先生的交流中发现，他的价值观异于常人，所以没有做任何录取，我一直都没有给出因为学历太高而不录用吴先生的解释。”

涂先生表示，吴先生所提到的3次应聘被录用，都只是在人事主管那里做了登记而已。“可能是他以为，只要是登记过就是被录取了。他第三次求职的时候，第一天登记过后，本来安排的是第二天面试，可他就觉得自己第一天已经被录用了，第二天是来报到的。”

涂先生说，当时吴先生第三次求职未果报警之后，警察也做了调解，“事后我们的人事主管也给吴先生道过歉，可能是由于他有时候和求职者表述不清楚导致了误会。因为我们录用求职者的话，是会给他们一张纸条作为凭证的，上面会写清楚报到时间。”

对于吴先生“人事通知带身份证、银行卡和照片等材料”的说法，涂先生表示，“这就只有当时负责招聘的刘主管和吴先生本人知道了，但是现在双方各执一词，从现有证据来看，根本无法证实谁说的是真的。事后刘主管跟我说，当时双方可能在沟通交流的理解上出现一些偏差，我们也承认这方面的确存在错误。”