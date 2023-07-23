“美式中餐”开回中国？年轻留学生探店“怀旧”

来源：中国新闻网

被戏称为中餐“第九大菜系”的“美式中餐”竟在中国开店，谁会去买单？

近日来，北京一家新开的“美式中餐”档口吸引不少有留学经历的年轻人“打卡”，在社交媒体上引起关注与讨论。

这家名为“竹子快餐”的“美式中餐”档口，位于北京市朝阳区亮马桥附近一家美食城内。门口悬挂两个红灯笼，收银台下方摆放兵马俑雕塑，为食客提供中英双语菜谱。

在中国内地流行的美食购物点评网站上，这家小店评分4.1分(满分5分)，12道推荐菜，包含左宗棠鸡、芝麻橘子鸡、炸蟹角、幸运签语饼等“美式中餐”招牌菜，及新近推出的核桃虾、蒙古牛等。

“美式中餐”是中国传统美食进入美国后，根据多数西方人口味调整形成的特色菜品，其烹饪和调味方式已与传统中餐有所不同。人们常说，“美式中餐”的发展史实际上也是一部华人移民奋斗史。

“竹子快餐”的店主许寅淏认为，“美式中餐”具有大酸大甜的特点，比如橘子鸡中白醋的呛味，“美版”麻婆豆腐的甜味有别于传统川菜等。

在美国，尽管很多留学生、华侨华人不爱吃“美式中餐”，但如今“美式中餐”出现在北京，还是吸引不少年轻人探店尝鲜，发帖、点评。许寅淏说，目前探店者大部分是年轻的归国留学生，以及部分外国人和美剧爱好者。

当美剧《生活大爆炸》里谢尔顿必点的左宗棠鸡进入现实生活，被盛入有棱有角的四方白色外卖盒中，一些消费者表示愿意为此买单。

“几乎所有留学生都用过这样的打包盒。”刚刚从美国留学回来的小杨告诉中新社记者，她和其他留学生朋友认为“美式中餐”与传统中餐的差别明显，但也并非全是刻板印象中的“难吃”“不受中国人待见”。她在美国生活多年的亲人便喜吃“美式中餐”，小杨自己也比较喜欢橙子鸡、西兰花牛肉和炒面炒饭等菜品。

在问答平台Quora上，“美式中餐”话题有五千多的讨论度，不少中外人士也对橙子鸡、左宗棠鸡等菜品表达了喜爱。纽约时报网今年6月亦发文，探讨“美式中餐”为什么值得人们尊重。

其实，几年前就有“美式中餐”品牌进军中国内地市场。2018年，美国中餐连锁店PF Chang’s在上海开设了分店，但是大约一年时间便关闭了。不过，左宗棠鸡等菜品，在北京等多地湘菜馆、徽菜馆里逐渐成为推荐菜。

也有不少网友在社交平台上提出质疑：“国内那么多好吃的中餐，为什么要吃‘美式中餐’？”

首都经济贸易大学工商管理学院市场营销系教授、消费大数据研究院执行院长陈立平告诉中新社记者，所谓“美式中餐”是融合菜的一种，即传统中餐和所在国文化融合后的产物。随着“90后”“00后”的消费兴起，海外留学、旅游、工作等机会的增多，餐饮国际化是一件特别自然的事，也体现了饮食文化的开放与包容，是一种趋势。

在NBC(美国全国广播公司)新闻网去年一篇文章中，当地中餐主厨接受采访表示，橙子鸡可能不符合传统中餐的标准，但它仍然体现了正宗的中国烹饪。

“传统中餐更讲究‘锅气’，极火爆炒将酱汁融入食材中。而‘美式中餐’不少菜品是将酱汁淋浇在上面。”许寅淏认为，“美式中餐”和传统中餐的不同之处多体现在鸡肉裹浆的厚重程度、香料味道的轻重、对芡汁的理解等细节方面上，但从烹饪技法和整个体系来讲，“美式中餐”还是在中餐的范围内。

陈立平表示，融合菜的发展会经历好奇、接受、再发展的过程。对于处在好奇阶段的“美式中餐”，需从可持续性以及客观的角度做更多思考。

“做家常菜的定位，走融合菜的道路”是许寅淏创业“美式中餐”快餐店的理念。他认为“美式中餐”具有强大的包容性，年轻人也更愿意尝试此类新鲜事物。他告诉中新社记者，从开店数月的反馈来看，不少探店食客对“美式中餐”在国内发展有所期望。

“美式中餐”在国内发展，面临着如何将短期的流量变为持续性“留”量的问题。对此，“美式中餐”还需发挥融合的特点。“‘美式中餐’到中国来，不能原封不动拿来，还要适合中国人的口味。”陈立平说。