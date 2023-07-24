走向世界的标志！巴特勒给村BA带来了什么

来源：澎湃新闻

作者：胡杰

NBA球星的中国行故事里，从未有人将活动放在村里，直到村BA出圈一年后。

7月21日晚，NBA热火队球星吉米·巴特勒现身村BA发源地台盘村，成为第一个来到村BA现场的NBA球星。

“一年前我们只是做一个村级比赛，没想到一年后会有这么多变化，更没想到NBA球星会来。”村长岑江龙对澎湃新闻记者感慨道。

如今，台盘村有了村BA这个耳熟能详的名字，原本的村赛发展成了省赛，省赛又演变成了国赛，直到NBA球星也前来打卡，村BA与NBA实现梦幻联动。

过去一年，村BA打破了一层又一层的次元壁，吸引了一批又一批的人慕名而来。一年时间，这场属于中国乡村篮球的狂欢不仅没有消退，而是踏上一条从出圈到破圈的全新征程。

“难以置信”

站在村BA球场的巴特勒，听着场边上万人呼喊自己的名字，他拍了拍身边人的肩膀说：“这个场面太震撼了，感谢你带我来这儿。”

一位球迷用“头皮发麻”来形容村BA的震撼：“巴特勒走进球场的瞬间，全场几万人都在呐喊，鸡皮疙瘩一下就起来了。”

几万人的欢呼声中，巴特勒戴上了苗族银饰，秀起了三分和扣篮，甚至还学会了“父老乡亲大家好”的苗族方言，但最真情流露的还是他的回答。

当主持人询问巴特勒这场村BA之旅的感受时，他的回答里一连重复了几次“incredible”（难以置信）。

此前，巴特勒经历了四站中国行活动，人山人海的场面见过不少，但现场感受村BA的氛围，巴特勒依然有些动容。

接过村长岑江龙给他准备的苗族刺绣后，工作人员本想帮他保管，但巴特勒却执意拿在自己手上；行程结束后，巴特勒特意叮嘱工作人员，希望给他一些图片和视频素材，“我想发我的社交媒体。”

负责巴特勒中国行的李宁相关负责人向澎湃新闻记者说：“巴特勒下飞机看到苗族服饰时就特别感兴趣，他跟我说他非常喜欢中国这种本土文化，想了解中国这种最原生态的生活，所以他来到这里，而村BA给他带来的震撼也非常大。”

“难以置信”成为巴特勒对村BA的第一印象，而这种情绪不光出现在巴特勒的感受上，也闪烁在台盘村村长岑江龙的感慨中，“一年前我们只是做一个村级比赛，没想到一年后会有这么多变化，更没想到NBA球星会来。”

一年前，岑江龙还在广州打工，为了举办村BA比赛，他宁可辞职也要赶回来——“办完比赛再回广州打工”，是彼时岑江龙接受澎湃新闻采访时说出的计划。

一年后，计划没能兑现，岑江龙留在村里与妻子在球场附近开了一家餐馆，还成为了台盘村的“网红村长”，全身心地扑在村BA的发展上。

如果说巴特勒的“难以置信”，是他对于球迷热情和中国乡村篮球文化的惊讶，那么岑江龙的“难以置信”，则是对自己这一年里际遇的感叹。

命运的齿轮在过去一年悄然转动，让二人原本不会交集的时空线交错重叠。

巴特勒效应

一年前，台盘村因“六月六”吃新节篮球赛走红网络，时隔一年再次办起同样的比赛，这个藏在G320国道旁的村落已经有了不小的变化。

如今的台盘村门口，竖起了“中国村BA故乡欢迎你”的大型指示牌；村里唯一一条主干道，两侧的商户统一贴上了各式的欢迎标语；村口另一侧，台盘新建停车场1000平方米，流动摊位改造2500平方米，风貌整治墙面40000平方米。

更大的变化来自台盘村的球场，原本空旷的球场增加了护栏和闸机，球场边修建了媒体采访接待间、宾客会客休息间、运动员更衣休息间，改造了公共厕所，侧边看台从原本的六层加盖到20多层，背后就是刚开的村BA线下体验店和村BA主题餐厅。

线下体验店主打村BA文创周边以及地方农副产品——据官方给出的数据，2023年初贵州省村BA总决赛期间，台盘村篮球文创周边累计销售额超过20万元（人民币，下同，3.7万新元），农特产品销售额超过200万元，其中利润的15%是全村共享的红利。

而随着村BA的出圈，许多当地的年轻人因为篮球回到了台盘村，25岁的刘世成便是其中之一。

他用每月1500元的价格盘下了村BA主题餐厅，但在比赛期间，他并没有张罗主题餐厅的生意，而是志愿参与村BA的安保工作。

作为台盘村篮球协会的年轻人，他把大部分精力放在如何让村BA变得更好上，“我平时能吃饱饭就行，村BA算是家里的事情，我们也算是为自己的家人做事了。”

此外，在村BA入场处摆着一处志愿服务展台，上面摆着竞赛日程、附近酒店住宿地点、台江旅游攻略等。两个大学生模样女孩说自己就是村里人，虽然父母还在外地打工，但是自己放假特意回来，帮助村BA做一些宣传推广。

球迷对这片场地的热情也没有降温，巴特勒的到来更是将大伙的热情点燃。

遵义小伙秦灿早上8点就赶到村BA球场，只为提前占到一个位置。但即便如此，秦灿依然低估了村BA的火爆程度。

“我到球场的时候，中间下面的位置早就坐满了人。”秦灿用手指了指球场正中间的座位，那里已经人山人海。

原本从台江县前往台盘村的大巴车半小时一班，但比赛当天早上8点开始便15分钟一班车，即便如此，许多人都要等上好几班大巴车才能挤上车。

而有人因为找不到住宿，打算在球场上通宵占位，岑江龙不得不夜里赶往球场劝他们休息，并帮助他们协调安排民宿——这一切就像秦灿所说：“这毕竟是我们离NBA球星最近的一次。”

热爱与传承

NBA巨星来到村BA赛场，这样的梦幻联动，直接冲上了各大热搜榜单头名。

这些年，大多数NBA球星的中国行都被安排在一二线城市，今年开展中国行的球员，活动更是无一例外放在了省会城市，唯独巴特勒将中国行的一站放在了村BA。

谈及行程落定原因，李宁巴特勒中国行相关负责人说到最多的词汇是“纯粹”。

“村BA最独特的地方在于当地人对篮球极致的纯粹和热爱，而巴特勒对篮球也是极致的纯粹和热爱，所以我们觉得带他来这里是一个非常契合的想法。”李宁相关负责人告诉澎湃新闻记者。

“另一个是村BA呈现的中国乡村篮球文化，是NBA球员从未接触过、也没见过的。而且巴特勒也特别喜欢看到一些与众不同的文化，所以我们带他来体验村BA。”

一次篮协会议上，李宁相关负责人将这个想法告诉了贵州省篮协秘书长朱宝林，对方立刻就给出了回应，“他们非常重视，也非常欢迎有这样的球星去村BA。”

而整个巴特勒村BA之旅，球场内既没有广告标识，也没安排商业活动，反而是巴特勒亮相球场之前，先去了一趟台盘乡中心小学，和当地的学生进行一番互动并捐赠装备。

除此之外，很少有人注意到，当巴特勒离开台盘村动身前往下一站广州时，他邀请了部分来自台盘村的学生，一同参加广州举行的TOP24精英篮球训练营。

李宁相关负责人解释道：“我们希望能在这次巴特勒村BA之行中有一个传承的意义，不仅是巴特勒去看村BA的比赛，他也想带孩子们走出大山，去感受更专业的篮球训练和比赛。”

从出圈到破圈

而在岑江龙看来，巴特勒来到村BA有着别样的意义，“村BA从村赛到省赛，再到全国赛，算是已经走向全国。如今巴特勒来到台盘村，算是村BA走向世界的标志。我们也希望借助巴特勒的影响力，让世界更多人知道村BA。”

一位球迷则感慨道：“巴特勒来了之后，感觉这个地方瞬间从山坳坳变得很高级。”

事实上，在巴特勒前往村BA之前，已有不少文体明星来到村BA现场。

一周前，苏醒和王栎鑫来到这里录制综艺；三天前，撒贝宁刚刚成为台盘村的“荣誉村民”，被网友调侃为村BA“显眼包”。

而在巴特勒来到村BA之后，杜锋、马布里等球星也将相继前往台盘，体验村BA的篮球文化。

从体坛大咖到文娱明星，如果说一年前的村BA因为篮球成功出圈，那么如今的台盘村则希望通过资源的整合，踏上一条破圈之旅。

一年前，岑江龙表态村BA赛场内永远不做商业化、不收门票、不收停车费，彼时的克制让村BA在过去一年保持着赛场的纯粹，场内至今没有任何商业元素。

如今，将类似的问题再度抛给岑江龙，他虽然嘴上说着“节奏太快跟不上”，但似乎也有了更多的思考：“虽然我们球场里绝对不做商业化，但是场外可以去尝试，毕竟要有商业支撑你才能走得长远。”

岑江龙口中的商业并非是一个代言、一次赞助或是一次合作，而是人气带来的社会关注和旅游潜力。

据官方数据显示，台江全县2022年7月至2023年5月间的旅游总人数633.12万人次，同比增长38.79%；旅游综合收入74.59亿元，同比增长81.72%。

如今，村BA不再是一场篮球比赛，而是破圈成为一张旅游名片，最好的佐证藏在一处细节里——当澎湃新闻记者进入黔东南州时，手机收到一条来自当地文旅局的短信，短信这样写道：

“欢迎您进入‘村BA’的故乡‘锦绣黔东南’。”