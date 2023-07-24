齐齐哈尔体育馆楼顶坍塌事故：施工监管何在？

来源：新京报

作者：吴振

7月23日，黑龙江齐齐哈尔市第三十四中学体育馆发生坍塌。据新京报引述央视新闻消息，7月24日上午10时，记者从齐齐哈尔市第三十四中学校体育馆楼顶坍塌事故救援指挥部获悉，最后一名被困学生已搜救到，已无生命体征。此次事故共造成11人死亡，事故调查工作正在全面推进中。

另据经现场初步调查，与体育馆毗邻的教学综合楼施工过程中，施工单位违规将珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响，珍珠岩浸水增重，导致屋顶荷载增大引发坍塌。目前，相关责任人员已被控制。

时逢暑假，学校体育场馆坍塌，导致如此重大伤亡，让人痛心。事故救援还在进行之中，目前关于事故发生的更多细节和原因，关于社会针对事故的关切，还需要相关部门在深入调查的基础上及时给出。但从目前初步调查来看，事故中的“人祸”因素已经很明显，相关责任方恐罪责难逃。

“施工单位违规将珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响，珍珠岩浸水增重，导致屋顶荷载增大引发坍塌”。一个致命的违规操作，酿成了10人以上的重大伤亡事故，再次以血的代价警醒所有人——违规施工猛于虎，容不得半点大意和侥幸。

公开资料显示，施工现场物料堆放本有着严格的规范要求。比如，既要保障场地的稳固可靠，又要定期进行安全检查，这不过是建筑施工行业的基本常识。而据媒体报道，知情人提供的于去年冬天拍摄的视频画面显示，三名工人将成袋的袋装材料铺满了半个楼顶，但直到事发前这堆袋装材料一直没有被搬走。

将大量质量不轻的珍珠岩堆放在承载力可疑的体育馆屋顶，毫无疑问是违规操作。而长期放任不管，任由珍珠岩浸水增重，最终成了“不可承受之重”，更是突显出施工中的随意和颟顸。

“体育馆建成20多年了，很多地方年久失修”，事故发生前，“大家都担心楼顶堆放那么多东西会不会出事。”需要追问的是，“大家”都担心的问题，在作为专业施工方那里难道不成问题？这到底是图一时方便，还是长期以来毫无施工规范和安全意识的野蛮操作惯性使然？如此把操作规范及人命安全不放在眼里的施工方，又是如何拿到项目标的的？

值得注意的是，近年来发生的大大小小的建筑坍塌等安全事故中，很多背后都连带着施工不规范的细节。这也提醒，在对建筑安全风险隐患排查中，理应把施工的规范与否放在重要位置，强化安全细节和操作流程的把控，及时清理建筑施工领域埋下的不规范操作“祸根”，防止出现针尖大的窟窿漏过斗大的风。

“施工千万条，安全第一条”。每一次不规范的施工和对安全的怠慢，都有可能酿成大祸。相关悲剧一再发生，相关常识也被重复了千万遍，唯有真正敬畏施工规范，敬畏安全，强化施工过程的监督管理，才能避免重蹈覆辙。