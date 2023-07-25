沈阳领队为掌掴裁判道歉：让中国足球蒙羞，我错了

来源：中国新闻网

在23日进行的中甲联赛第15轮辽宁沈阳城市客场对阵南京城市的比赛中，客队领队段鑫因对判罚不满而掌掴裁判。24日晚，段鑫通过辽宁沈阳城市足球俱乐部官微道歉称，这一事情让中国足球蒙羞，“始作俑者是我，我错了，错了就是错了。”

掌掴裁判的一幕发生在上半场比赛补时阶段。由于不满判罚，在被出示红牌后，段鑫一掌打在裁判脸上。俱乐部其他人员立刻将段鑫拉开，避免冲突升级。

据媒体报道，在掌掴裁判后不久，段鑫晕倒并被送上救护车。本场比赛，沈阳城市最终0:4告负。

事件发生后，辽宁沈阳城市足球俱乐部当晚发布声明称，因对裁判判罚有异议，段鑫出现了不理智举动，违反了中国足协联赛纪律准则。“赛后我俱乐部管理层已经与段鑫进行了沟通，段鑫以及一线队管理人员认识到错误的严重性，也第一时间找到比赛监督和当值裁判，就不理智行为进行诚挚道歉。”

在24日晚的道歉声明中，段鑫表示，“我的行为违反中国足协联赛纪律准则，无条件服从裁判判罚，我没做到，还做出出格举动。这是我从教30多年以来，从来没有发生过的事情，我已经知道问题严重性，真心向裁判组道歉，向场上队员道歉，向球迷道歉。越是老兵，越应该走在学习的路上，越应该尊重对手、裁判和球迷，给青少年作正能量示范，而我呢，不应该出现的问题出现了，尤其是全足球行业教育整顿期间，我迷失了方向。”

段鑫声明：无条件接受中国足协处罚，一定认真学习足协相关法规文件，这起违纪事件对我是第一次，也是最后一次，感谢支持我和俱乐部的球迷，真心对相关人士说声对不起。

辽宁沈阳城市足球俱乐部此前表示，在一线队返回沈阳后，俱乐部将根据国家体育总局最新行业整顿要求，对球队存在的问题进行内部整改。