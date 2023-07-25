旅行社“防记者律师”，不打自招

来源：广州日报

作者：张冬梅

据媒体报道，近日，一位新闻从业者在朋友圈爆料，自己在网上团购预订一家云南旅行社时，因为持有记者证被客服建议不要跟团。对此，部分旅行社表示没有此类规定，也有旅行社表示以个人身份参团即可。(7月23日央广网)

另有报道称，不只是记者，像律师之类的“敏感行业”游客也在跟团游时受限。按理说，商家基于人身安全或经营项目的特殊性等原因，在经营活动中对消费群体做出一定限制无可厚非。但此类事件中的职业限制，显然并非出于善意。为何不敢、不想接待记者、律师？何以对这类群体“严防死守”？恰恰说明“心中有鬼”：怕记者、律师不好糊弄，怕有猫腻藏不住，怕问题曝光利益受损。

凡事只要合法合规，大可不必多此一举。部分旅行社主动“闭门谢客”的举动，难免给人“心虚”之感，颇有“此地无银”的意味。这不仅涉嫌职业歧视，有悖行业道德，破坏市场秩序，还侵犯消费者的合法权益。看到此类限制性条款，其他消费者在挑选旅行社和旅游团时，难免也会心里打鼓、心生警惕。对旅游企业来说，这无异于搬起石头砸自己的招牌，也不利于行业的长远健康发展。

换个角度看，在人人都有麦克风的互联网时代，如果旅游企业自身真存在问题，又岂是谢绝记者、律师跟团就能防得住、瞒得住的？近年，由普通游客发文爆料的旅游乱象不在少数。当人们的法律意识、维权意识越来越强，发声渠道更加多元，如果部分旅行社还在自欺欺人地防记者、防律师，这不仅不能美化形象，更是一种事先张扬的自我抹黑。

无论出于什么理由，把消费者拒之门外都非明智之举。对旅游企业而言，与其把心思花在“挑三拣四”、“屏蔽”特定人群上，不如眼光向内、夯实内功，积极创新求变、优化产品服务。只要规范经营，自然能挺直腰板，开门迎客。