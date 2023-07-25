“随拍随发”不能随便越界

来源：北京日报

作者：徐晓

这段时间，几起“随手拍”事件引发广泛关注，从“网曝”到“网暴”，似乎只需要一张照片、一段视频。就连幼儿内急在主题公园路边垫纸上个厕所，一不留神，也被人拍下来发到网上痛批“不文明”。

就事论事，比如在公共场所该如何带娃这类问题，每个人立足点不同，包容度不同，看法当然不一。家长有没有更好的办法，园区有没有更优的方案，这些也都可以讨论。但是，不好好说事，对着几岁的娃娃一通乱拍，未经幼儿父母允许便发到网上“带节奏”“树靶子”，这种方式能算“文明”吗？

智能技术加持下，我们从“人人都有麦克风”，升级到“人人都有摄像头”。随手拍拍、记录生活，成了许多人的日常习惯。如果说拍拍天高海阔，拍拍美食新装，为风景存照，为自己留念，大可各凭心意；可若是大拍八竿子打不着的“素人”“路人”，肆意发布，添油加醋，那便另当别论了。

更让人警惕的是，某些人“随拍随发”，毫无边界感分寸感不说，遇到哪怕芝麻大点的事，只要自己不舒服了、看不顺眼了，便分分钟诉诸网络招呼众人评理，试图借助“围观的力量”完成“自己的正义”。而网络又是键盘侠聚集之地，向来不少人跟评帮踩、拱火浇油。一来二去，再小的波澜，也有可能翻成巨浪，对当事人造成严重伤害。

怕被曲解被网暴的担忧，以及公众隐私意识的水涨船高，让“随拍随发”招致越来越严重的反感。每每看到他人手机似乎正对着自己，不少人便会不大自在；若对方再动动手指似有拍摄姿态，更会心中一惊。最近集中出现的多起所谓“地铁偷拍”争议事件，源起也无非是对“随拍随发”的人人自危。

无规则，则无自由。隐私权、肖像权，与大众的安全感息息相关，也离不开所有人的维护。事实上，在智能手机尚未普及之时，能够以相机拍摄记录并发布信息的，多半都是摄影记者。他们有一套明晰的职业规范，其中包括如若所发内容中有可一眼识别出的人物，则必须征得其同意方可发布等等。

记者的发布是公开，个人面向全网的发布同样也是公开的。以此衡量，拍摄与发布如若涉及他人，皆需充分考虑他人意愿，这是新媒体环境下，每个人都应当遵守的行为自觉。至于那些“一言不合就曝光”的操作，显然已经违背了理性言行的边界。以所谓文明的名义助长“围观暴力”，又怎么可能是真文明呢？