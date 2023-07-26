地铁上喝水被开“罚单” “抠字眼”式管理难合常理

来源：新京报

作者：丁慎义

据多家中国媒体报道，近日，江苏南京一女子因在地铁车厢内喝水被开“罚单”，引发热议。南京地铁7月25日回应称，列车上禁止饮食，喝水也是饮的一种，发现后会做出相应处罚。主要考虑到在地铁上喝水、喝饮料等时如果水滴洒落到地面，容易使乘客滑倒，也担心会招来虫子咬断电路，影响行车安全。

根据2020年4月起实施的中国《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》第36条第五款规定，乘客不得在列车内进食（婴儿、病人除外）。而根据2014年7月实施的《南京市轨道交通条例》第38条第6款规定，禁止在列车车厢内饮食。另外《条例》还明确，违反此规定由轨道交通经营单位责令改正，并可处以警告或者人民币20元以上100元以下罚款。

根据汉语词典的解释，“进食”就是吃饭。当然，吃饭的过程中也可能饮水。再说后者的“饮食”，汉语词典对“饮食”的解释是“吃喝”。也就是说，当吃喝同时进行时，才算是饮食。单纯把“饮”提出来解释，似乎不妥。

再说地铁安全问题。水和牛奶果汁等饮料如果洒落到地面，容易使乘客滑倒，这个可以用服务来解决，也可以用民事赔偿来解决。至于担心会招来虫子咬断电路，影响行车安全，地铁方面不能自话自说，要用科学研究的案例说话。

事实上，水洒到地上是否会影响行车安全，人们用常识就能判断。南京的规定，更像是地铁公司担心乘客滑倒导致自身需承担赔偿责任。如果出于这番考虑，就是因噎废食了。

目前，全国各地也只有南京地铁因乘客喝水开“罚单”，也说明这一做法并不被各地看好。当然，还有一点需要厘清，从视频来看，上述自称“喝水被罚”的网友，只是收到了告知单，并未见其被罚款。“告知单”和“罚单”区别还是很大的，其主要功能是对乘客进行宣传，而不是作为罚款凭据。

总之，大城市中依赖轨道交通通勤的上班族们，较长的通勤距离难免使之有喝水的需求，法律不强人所难，南京地铁方面也不宜“抠字眼”管理。