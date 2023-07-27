刀郎新歌揭示的“颠倒” 为何在现实中反复上演？

来源：香港01

作者：泉野

沉寂20余年的刀郎最近带着新专辑重回公众视野，并凭借一首《罗刹海市》冲上热搜，人们纷纷解读歌词背后的“复仇”意味，但仅仅满足于这样的“爽剧”模式就够了吗？刀郎歌曲和专辑所揭露的社会现实，是远比想象中的“复仇”更关键的。因为我们正在面对的，正是一个不断被“颠倒”的、“以丑为美”的世界。

最新冲击人们心理防线的，是齐齐哈尔体育馆坍塌事故。根据官方消息，目前该事件已经造成11人死亡、四人受伤，事故原因也已经初步查明，因与体育馆毗邻的教学综合楼施工过程中，施工单位违规将珍珠岩堆置在体育馆屋顶。受降雨影响，珍珠岩渗水增重，导致屋顶荷载增大引发坍塌。

事故发生后，一则家长控诉“无人沟通、无人负责”的视频刷屏，这则视频之所以引发巨大关注，核心正在于“颠倒”：作为遇难学生的家长，原本应该是第一时间获知抢救信息并给予最大程度安抚的，却在地方政府“稳定压倒一切”的思维主导下，颠倒为被“维稳”的对象，所以才有了视频中家长控诉的“警察站在了最面前”的一幕；作为地方政府，原本应该是“以人民为中心”，却在事发后不见踪影，颠倒为新闻通稿里很“政治正确”的重视与关照。

类似的情形，也发生在今年4月北京长峰医院大火事故后。据《中国青年报》报道，火灾通报发出后，许多家属才得知失火的消息，“过去七八个小时了，我连个电话都没接到”“我们不看新闻都不知道”。亲属想跟医院要一份死亡名单，但分诊台的工作人员说，要登记患者姓名，逐级上报，才能告知。在多位家属的催促下，分诊台的工作人员在多次拨打不通后，终于接通了医院领导的电话。电话那头的医院领导提供不了死亡名单，他的回复和工作人员相同：登记信息，再上报询问。家属只能继续等待，拨打12345等各种电话……

当然，还有更“颠倒”的事件，比如江西“指鼠为鸭”事件，最后省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局组成联合调查组，才将真相公之于众。事后，官媒亦发文痛批浪费大量行政资源，“徒增笑柄”、“侮辱智商”。还有疫情期间的种种荒诞事件，更是一再跌破人们的常识和心理底线。

面对诸如此类的事件，人们仍有必要进一步追问：今天的基层治理究竟出了什么问题？对于稳定秩序的绝对化追求，是否正在导向更大范围和意义上的不稳定？

对于第一个问题，江西财经大学财税与公共管理学院欧阳静、王骏在题为《形式主义地“讲政治”：基层策略主义的新表现》的论文中这样分析：为了规避风险与责任，基层官员不再通过变通来完成目标任务，而是通过“形式主义地讲政治”来应对目标任务。在基层官员的语境里，“讲政治”就是“上面怎么说，下面怎么做”，严格按上级的要求和标准执行政策。结果，基层不仅缺乏“因地制宜”的变通，而且丧失了应有的活力和创新性，诸多需要变通、需要因地制宜执行的政策，因为“讲政治”而被形式主义地执行，导致基层形式主义氾滥。

对于第二个问题，德国马克斯·普朗克社会人类学研究所所长项飙此前在接受香港01专访谈及社会韧性时表示，“什么叫混乱？什么叫活力？这永远是一个视角问题，现在我们把一切活力都看成混乱，这是一个大问题。”项飙同时强调，“必须认识到韧性不是自发形成的，而是需要政府干预引导，我不认为政府越小越好，关键是行政力量往哪里使？行政力量如果只是为了非常整体的集体行动，老是想着集中力量办大事，就会使社会失去韧性，一些小问题就会变得很大。行政力量在进行流动性再分配时应该是一种介入性的管控，现在不是介入性的，而是自上而下的、压力式的管控，这就会无效”。

回到开头提到的刀郎的新专辑，尤其是刷屏的《罗刹海市》，原本是蒲松龄《聊斋志异》中的一篇，写的是一个“以丑为美”的地方，在歌词改编中，刀郎保留了原文荒诞、讽刺的精神内核，“那马户不知它是一头驴，那又鸟不知它是一隻鸡”，“勾栏从来扮高雅，自古公公好威名”。此外，该专辑中另一首歌《颠倒歌》则更直白，“阳光照不亮夜里的鬼，六畜难懂人间味”，“苍蝇专叮那无缝的蛋蛋，思想起来就采了一朵野菊花”。所以刀郎提刀归来的格局，远不是人们臆想出来的“复仇”那么简单，而是对存在于我们这个社会中的更普遍的、被“颠倒”的问题的一次总揭示。

不过揭示不等于解决，关键问题还在于：怎么办？