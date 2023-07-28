“猛男餐厅”猛过了法律边界

来源：新京报

作者：李康尼

据媒体报道，近日，云南西双版纳一“猛男餐厅”被查处。经查，今年4月至7月，云南西双版纳一餐厅雇用多名男性演员，在餐厅内进行嘴对嘴喂食消费者、与消费者贴身热舞、向消费者展示舔杆动作等具有挑逗性的表演，现场还有未成年人观看。目前，当地文旅局已立案调查。

不少看过相关视频的网友都表示，透过屏幕都能感受到充满擦边意味的油腻感。视频中，有的男演员赤裸上身，大秀肌肉，有的对着消费者做身体前后耸动等露骨动作，画面不忍直视。

在旅游地区，餐厅希望通过文娱表演增加互动性和“氛围感”，为顾客创造独特的消费体验，从而增加人气和客流量，当然无可厚非。特别是在互联网时代，一些营销创意能够让餐厅快速“出圈”，吸引更多人前来打卡体验，实现差异化竞争。

但是，营销不能太离谱，更不能突破公序良俗的边界。涉事餐厅的做法，是在有意将恶俗表演打造成自己的“招牌”。从各个社交平台的网友评价不难看出，很多人都不是冲着吃饭去的，而是慕名去“追求刺激”。

更令人担忧的是，该餐厅对顾客年龄并没有准入限制，也未对表演内容进行必要提醒。可事实上，这些“辣眼睛”的低俗表演内容，并不符合未成年人的年龄阶段，甚至会对他们的性别意识和价值观念产生误导。

正如相关部门在调查后指出的，该场所的行为已涉嫌违反《营业性演出管理条例》第二十五条第（五）项之规定，演出内容涉嫌存在危害社会公德或民族优秀文化传统。涉事餐厅此次被立案调查，显然并不冤。有关部门果断出手，也有利于以儆效尤，防止更多商家跟风效仿类似的低俗营销模式，重申合法合规经营的边界。

值得注意的是，此次“猛男餐厅”的种种乱象，是在当地一期集中办案活动中被发现的。而此前，从今年4月至7月，这个问题餐厅已经堂而皇之地提供了长达数月的露骨表演，且这些表演活动已被网友大量上传转发。

显然，及时发现违规经营情况，是未来进行有效监管的前提。对此，一方面，监管部门还需将突击性检查与常态化监管相结合，防止一些不法经营者等风头过去了，“换个马甲”卷土重来。

另一方面，加强网络平台与有关部门的沟通协作，也十分必要。笔者在查看涉事餐厅的顾客点评时就发现，早在今年5月初，就有用户指出该餐厅的男模与女客人过分身体接触，“就差涉黄了”。

未来，平台可以建立更畅通便捷的举报机制，并与监管部门实时对接，从而及时揪出擦边露骨的“有毒”餐厅。