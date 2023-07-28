“熊孩子”“厌童症”，两个糟糕的标签

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

作家苏小懒带着孩子乘动车，孩子安静地坐在位子上，却被乘务员两次主动提醒“管好孩子”，而且这节车厢里所有孩子都被“提醒”过。她在社交平台发文表示感觉被冒犯，已经向12306投诉。

这事很快被媒体报道，并且还上了热搜。如果单独拎出来，被乘务员两次提醒“管好孩子”就要投诉，让人感觉作家本人很“矫情”。其实，这只是今年暑假以来关于“车厢里的熊孩子”和所谓“厌童症”的大讨论的又一次沸点时刻。

近期，关于车厢里孩子吵闹的新闻不断，之前舆论往往归咎于“熊家长不管”，但是问题还有另一面，很多5岁儿童以下乃至婴幼儿，本身就没有发育出完善的自控力，在高铁的封闭空间里很容易失控、大哭大闹，这不是“熊家长”放纵不管的问题。但是，这些带婴幼儿出门的家长却遭遇了苛待，甚至一不留神就成了“熊孩子”新闻的主角，因而战战兢兢。

“熊孩子”的帽子太大，如果不区分孩子的年龄、具体场景等等，很容易就遮盖了真问题：有的是家长的监管失职，有的是对儿童的不宽容乃至敌视的情绪，有的是因为公共服务设施对儿童不够友好。

目前，苏小懒的微博成了带婴幼儿出行家长的“诉苦大会”。有的家长投稿称，自己八个月大的小宝宝，因为发出了咿咿呀呀的声音，就被乘客质疑“太吵”。有的称，小孩子1岁多，哭了正在哄，乘务员就让去连接处了。有的称，带一岁9个月的孩子刚坐了高铁，孩子安静地坐在座位上吃东西，乘务员专门过来提醒，不要让孩子踢前面的座椅……还有就是，一些车厢广播里频繁广播“如果孩子哭闹，请带到车厢连接处”。

在前述的喧嚷背景之下，苏小懒才觉得，乘务员“主动”过来提醒管好孩子，充满着“冒犯”的意味。她认为，“现在已经发展到什么都没有做，就单独、专门过来提醒所有带孩子出行的家庭”，“全国很多趟高铁多次广播——如果婴幼儿哭闹，必须去车厢连接处（车厢连接处晃动大、噪音大、接开水的多，非常容易摔伤）。”

关于“喧闹的车厢”的讨论，已经保持高热很久了，其实问题不仅在车厢里，背后是公共场所属于谁、如何构建生育友好社会等严肃话题，特别是“厌童症”的概念被提炼出来之后，更是加剧了舆论场的分化。有观点认为，“厌童症”本身就是一种话语陷阱；也有观点认为，在“秩序”“公德”的外衣之下，包裹着对儿童的戾气、对生育的厌恶，却被当成流量密码。

如果一方秉持着“我在车厢里绝对不能被打扰”的偏执，另一方自带“我孩子还小”的滤镜，那么舆论场就只有撕裂和对抗；如果一方把“你的孩子关我什么事”的冷漠当成权利，另一方坚持“我的孩子就是全世界”，那么口水只会制造口水，而不是产生进步。

放下偏执和成见：打捞苏小懒微博里那些家长的真实诉求；换位思考一下，当你带着一岁的孩子出门，动辄就被请去颠簸的车厢连接处，是不是会意难平？想一想，自己出差累得精疲力竭，本想在车厢里眯一会儿，却被吵闹声逼到崩溃，又会怎么反应？

“喧闹的车厢”的讨论热了这么久，对立和撕裂肯定不是解决方案。“熊孩子”是一个糟糕的标签，让婴幼儿家长背负了不能承受之重，动辄引爆网络狂欢。“厌童症”哪怕是一个伪概念，也应足够警惕，不能打开“潘朵拉的魔盒”。解决之道还在于全社会共同探索建设儿童友好的社会环境，多想办法，少搞对立。