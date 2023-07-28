资本退潮，密室逃脱陷盈利困局

来源：北京商报

曾被王思聪、虞书欣、杨颖等一众名人到店打卡的密室逃脱 “ 明店 “ ——游娱联盟也难逃关店命运。北京商报记者走访发现，曾在北京拥有六家门店的游娱联盟，现阶段仅有半数门店正常营业。在从业者看来，游娱联盟的现状恰恰是密室逃脱市场发展的一个缩影，随着资本的退潮，经营模式更加细分化，新的线下娱乐场景层出不穷，密室逃脱市场正在加速挤泡沫，而经营者们则在困局中降本增效，以探寻新的盈利之路。

头部大店缩规模

位于朝阳区王四营的门店，不仅是游娱联盟也是京城营业面积最大的密室逃脱店。公开资料显示，该店占地规模34000平方米，相当于将近五个标准足球场的大小，曾获4000万元（人民币，下同，约742万新元）A轮融资，该轮融资完成后游娱联盟估值达数亿元。

正值暑期客流高峰，北京商报记者实地调查发现，如今该店的部分区域已经被警戒线围起，原本用于消费者出入的大门也被封住。

“ 春节就退租了，现在这里是物业的地方，正在对外招租。” 当北京商报记者尝试从正门进入园区，被门卫人员阻拦，对方表示，” 密室逃脱走另一边的侧门，这里不让外面的人进来，门店大门封住了，也不能停车。”

除此之外，正常营业中的建筑群，部分外墙装饰已出现大面积脱落。

在北京商报记者停留的一小时内，未有消费者前往。据该门卫人员透露，近段时间，处于开放的那半个园区停车没停满过，有时候基本没有车停。

曾经几乎场场爆满、周末场需要提前预约的场景如今已不再。北京商报记者在现场打开某团购平台拼单状况显示，未来一周，该门店均有多场可即时预约。

游娱联盟王四营店主管告诉北京商报记者，因为疫情原因 2022 年由 6 家关停为目前在营业的 3 家，王四营店是 2 月刚刚恢复营业，且目前只恢复了两个主题，此外还有 “ 泰国馆 ““ 疯狂的麦咭 “ 两大主题门店在营业。

然而，游娱联盟的现状并非个例。

北京某密室逃脱经营者王珂 ( 化名 ) 告诉北京商报记者：” 我原来在北京有两家门店，如今仅剩一家，另一家缩减了面积后改成了剧本杀。过去三年，线下娱乐全面停滞，老板们不堪重负，缩减规模降成本也在情理之中。”

“ 暑期是一个客流的高峰期，比之前的情况都要好。” 该主管谈道，” 未开放的主题和门店均为暂时退租，考虑到实际投入和经营的问题，封闭区域和关闭的三家门店是否恢复、何时恢复，夏季过后再做判断。”

中小型门店降价

位于繁华商圈内的中小型密室同样面临客流烦恼。

“ 去之前也没有特意预约，到店就能玩。” 密室爱好者李源告诉北京商报记者，上周五下班后和同事去某门店团建，不存在等位的情况，附近其他主题的多个密室，门店工作人员拿着宣传页在门口宣传揽客。” 比去年来玩密室便宜了，而且现在很多店会派发二次到店八折券。” 李源如是说。

北京商报记者也走访了位于海淀区的某主题密室，周五晚八点仅一组由七人组成的玩家队伍在密室外聆听注意事项。

玩家曾熙然表示，预约了该主题9点场，但由于8、9点均未满员，工作人员协调后进行了拼单。另据工作人员透露，到店前通过团购平台预约，基本都不需要等位。

生命周期短、盈利渠道单一的痛点之下，许多小规模门店开始寻觅新落点。王珂告诉北京商报记者，与其苦苦等待散客，不如主动寻求客源，尝试在公司团建上做功课，降低团建费用总额，将轰趴馆的一些特点结合在密室逃脱门店中。

盈利难促资本退潮

据文旅部门统计，北京市共有剧本娱乐经营场所500余家，其中剧本杀400余家、密室逃脱100余家。另据公开报道，2021年我国密室逃脱行业市场规模为101.2亿元，同比增长29.2%，2022年约为 79.7亿元。

市场规模呈现下降之势的同时，投资情况也反映着市场的变化。2019年，剧本杀、密室逃脱相关企业融资总额共86.66亿元；而2021年融资总额骤降，仅2.36亿元。

投资分析师高嘉指出，绝大多数密室逃脱的盈利渠道为相对单一的门票、小吃收入，而头部品牌则在寻求贩卖主题、开放加盟、多店构建品牌联盟，但这样的开发形式，对于小规模商家而言难以实现，进而导致了生存不易，需要寻求稳定的客源来维持经营。

“ 行业在加速洗牌，更多的沉浸式机关和新技术被开发并加入到密室之中，场景粗糙、剧情老套的密室被淘汰是正常的。竞争加剧、消费者审美提升，倒逼密室逃脱从业者优化产品，也许这轮淘汰升级之后，密室逃脱将挤干水分，显露出新的发展机遇。” 密室逃脱店主苦厄如是说。

觅新路求解复客率

野蛮生长、迅猛发展的密室逃脱行业日渐拥挤，在持续加剧的竞争中，商家面临 “ 不进则死 “ 的生存挑战。

经营密室逃脱多年的店主王雨晴，见证了行业从蔚然起势到升级换代的过程。” 大约是 2015 年前后，散落在居民楼里的小型密室和部分传统密室开始扩大规模，向沉浸式密室转变，这一年有大批创业者入行。”

“ 现在密室逃脱面临的最大问题是绝大部分顾客不会玩同一个主题第二次，单一主题的密室逃脱难有‘熟客’，复客率成了摆在经营者面前的最大问题。” 王雨晴指出，密室逃脱主题生命周期短暂是许多小规模密室陷入经营死循环的主要原因。密室的体验是一次性的，再新奇的主题也只有一、两年的寿命，没有足够的成本去做新主题开发搭建，就无法引来二次消费，待到设备老化，就无法正常开业。

此外，密室逃脱的搭建成本正在不断提升。苦厄告诉北京商报记者，沉浸式的密室是行业主流，实景还原、演技出色的 NPC 扮演者、高科技加持下的声光电，如今成为了密室好玩与否的评判标准，但也意味着开店前期的高投入，2023年线下娱乐恢复，不少门店也在寻求重张，但成本几乎已是去年的两倍。

“ 身边许多商家都在焦虑中尝试降价生存，或者降低开场所需人数来增加业绩，比如七人才能开的局 两人也做，但这其实也是在透支成本，总有难以为继的一天。” 苦厄补充道。