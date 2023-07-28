“女性车厢”有没有必要？不是一个简单决定

近日，一则“携程推出火车卧铺女性拼团功能”的消息引发关注，该服务收费标准为10元（人民币，下同，约1.86新元）/人，称拼团成功出票时，保证同房间均为女性，拼团失败将退还费用。

随后海报新闻记者致电携程旅行，工作人员告知记者，该服务仍然存在，具体有效时间以页面显示为准。同时告知，多人订单的情况，乘客需全部为女性，且学生票不得使用该服务。

有媒体报道，12306客服工作人员表示，目前列车上暂未设置专门的女性车厢，乘客若有需求，可以向列车员寻求帮助，协调更换车厢位置。

开发团队称给有需求的用户提供更多选择

据了解，携程卧铺女性拼团产品目前在K、T、Z开头的列车直达班次中可以使用，拼团选项在选择下单人后会自动跳出，根据用户性别提供女性/男性车厢拼团。为了能够上线这项服务，携程火车票除了在前后端产品上进行了开发，也更多利用了合作方专人服务的优势。由于人工服务产生成本，也因此对用户收取少量服务费。

“目前由于产品反响热烈，我们也决定本周内将产品调整至限时免费，携程将补贴用户免费体验该服务，也欢迎大家给到更多反馈。”携程火车票一名产品总监表示。

“女性包厢”曾短暂出现 但迅速“夭折”

据了解，在中国的铁路运输史上曾经出现过开辟专门的“女性包厢”的情况。2006年，原铁道部曾要求在京沪线的Z5/6、Z21/22次列车上开设“女宾软卧”。当时的“女宾软卧”专门针对的是独自一人乘火车的女性乘客。上海至北京的Z6、Z22次列车每天分别在列车一个车厢内预留2个软卧包房（8个铺位）。由于女宾软卧包间为女性“专用”，所以，只要每个包间有一张票售出，该女性专用包厢即可成行。

2015年，铁路部门率先在部分高铁动卧列车上试水“女宾专有包房”。根据公开报道，供售票员使用的系统内设置了可勾选的“女宾”选项，但网购车票时并没有“女宾专有包房”的相应选项。“女宾专有包房”车票只能在车站售票大厅窗口购买。

综合多方资料来看，客流问题正是“女宾包厢”迅速“夭折”的主因。

专家反对按性别分配车厢

按性别来分配卧铺车厢座位，到底有无必要？武汉大学城市安全与社会管理研究中心副主任、特聘教授尚重生接受极目新闻记者采访时说，按性别来分配车厢售票，不仅没有必要，而且没有可操作性。

尚重生表示，即便软卧可以关门，但车厢内本质上仍属于公共空间，同车厢的乘客也大概率都是陌生人，在公共空间相处，本来就无需尴尬。而且不论是“3男1女”或“3女1男”，陌生人之间一般也不会产生共同违法犯罪的意图。相反，在公共场合，几个陌生人还会起到互相制衡的作用。如果乘客真的觉得非常尴尬，可以和其他乘客协商换位置。

另外，尚重生认为，按照性别分配车厢实际上也没有可操作性，不仅会增加售票系统设置上的成本，而且也会给后续管理增加麻烦。“比如中途有人下车，车厢还剩下3个女孩子，这时剩下的一个位置要怎么出售才合理？还有春运、小长假期间，火车票本来就紧张，假如一个车厢的票已经卖给了3个男的或者3个女的，剩下一个位置又该怎么分配？”尚重生表示，“再比如夫妻同行，原本在同一车厢更方便，实施男女分厢后，可能又需要单独申请或与其他乘客协调。综合各种情况来看，弊大于利。”

多地地铁也曾被建议设女性车厢

今年中旬，上海和杭州地铁也有市民建议设立女性车厢。对此，上海申通地铁公开回复称，来信人反映的“能否每辆地铁安排一节车厢作为女性专用”信访事项已受理。经研究，现答复如下：在目前的运营客观条件下，如增设女性专用车厢，可能会加剧运能运量的矛盾，对运营安全也会造成影响。同时，由于车厢满载率不均匀，也会对大多数乘客的出行带来不便。目前，上海地铁设立女性专用车厢的条件还不成熟，仍需进一步研究讨论。

杭州市地铁集团有限责任公司则答复称，如杭州地铁增设女性车厢，可能会导致乘客乘车矛盾，故暂不建议增设女性车厢。此前，上海、重庆、北京、广州等城市均已回应暂不设置地铁女性车厢。

在实践中，是否设置女性专用车厢，不是一个简单的决定，应该根据具体情况进行判断。需要考虑性别间的平等状况、公共交通工具的拥挤程度、不同时间的客流量等。在做出决策之前，需要进行充分的调查和讨论，并尊重不同的声音。