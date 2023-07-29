日用品贴“高科技”标签，专家：“保健神器”不治病反致病

来源：工人日报

“网购一款负离子硅胶磁疗石防辐射腕带手链，说是能促进血液循环、抗疲劳、除静电，还能提高人体能量，戴了一段时间，感觉并没有实际效果。”近日，中国一位消费者在某平台投诉道，并要求商家退款赔偿。

磁疗手链可以减肥、降压、抗疲劳；纳米无梦枕负氧离子达到2000多，还能保护脑细胞；SPA能量石蕴含微量元素和能量磁场，吸附人体负能量……当前，越来越多宣称包治百病的“保健神器”进入网络销售平台。

这些打着“高科技”名号的产品，真的有效果吗？专业人士提醒，一些产品的宣传极易误导消费者，如盲目购买使用，可能不仅不能治病，还可能会耽误病情。

一些日用品被贴上“高科技”标签

在某短视频平台，一名主播正在推销一款枕头，声称枕头面料内里含有16种人体所需的氨基酸，含量超90%，能有效提高人体免疫力，还具有养护皮肤的功效。

在该平台上，类似“高科技”产品屡见不鲜。记者看到，加热马甲、磁石内裤、负离子火山能量石塑身衣等多款产品，价格从几千元到几万元（人民币，下同）不等，都直接或隐晦地表述产品治疗、矫正、理疗作用。

打着“高科技”的旗号，原本寻常的日用商品、服饰变成“保健神器”。分辨能力较差的中老年人更易成为推销对象。“保健神器”在足够吸睛的同时，也可能让消费者云里雾里：这些产品真的有用吗？

吉林长春某医院医生韩春生（化名）告诉记者，保健用品和仪器多数只具有保健作用，只有准字号药物和治疗仪才是经过国家有关部门正式认证的，具有医疗作用，“如果消费者的目的是治病，在购买‘保健神器’前，应该先问清查明其是否具有正规的药械资质。”

非医疗器械，不应宣传治疗功能

根据中国广告法第十七条，除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。

记者了解到，只有符合《医疗器械监督管理条例》定义的产品，才能作为医疗器械管理。此外，需办理医疗器械产品注册证、生产许可证或一类的产品备案凭证与生产备案凭证，方可生产。此外，销售此类产品必须办理三类经营许可证或二类经营备案凭证。而且，《医疗器械监督管理条例》中并没有保健器材定义。

在中国国家药品监督管理局官网，消费者可通过查询医疗器械查看相关产品是否具有资质。记者在境内医疗器械（注册）中输入“电热马甲”“磁石手链”“能量枕头”等关键词，均显示暂无数据内容。

“网售的很多含保健功能的衣服、配饰、床品等，并不属于医疗器械，它们只是普通商品，不应宣传治疗功能。”从事医疗器械销售工作的沈雨菲表示。

35岁的赵欢（化名），3年前花5000多元买了一款塑形功能内衣。“商家说里面有磁石，能让该瘦的地方瘦下来，该丰满的地方丰满起来。但因为穿着不舒服，没穿几天就搁置了，当然也看不出任何效果。”

“磁疗手链类的产品，当心不仅没有保健作用，反而有害。比如，现在很多磁石是人工合成的，消费者根本无法分辨里面是什么成分，也很少有人专门拿去专业机构检测。”沈雨菲说。

磁疗类产品向来争议颇多。2017年，中国国家药监局发布了《总局关于废止 YY 0097—1992 磁疗保健杯等 21 项医疗器械行业标准的公告》，明确废除了磁疗保健杯、表型磁疗器等产品，禁止生产。

购买时应注意查看相关资质证明

“以电热马甲为例，畏寒的人穿上觉得舒服很正常，就算抱着热水袋或者用热水泡脚也具有保健功能。”韩春生告诉记者，大多数保健用品的作用有限，使用者不应该对其有过高的期望值，而且使用过程中也要注意不良反应和因使用不当带来的问题。

“比如，安装了心脏起搏器或戴助听器的人，在使用磁疗类产品时可能会产生不良反应。此外，高热患者、凝血功能障碍者、孕妇、过敏反应严重者、心功能代偿不全者、恶性肿瘤患者等人群也应禁用或慎用医疗保健器械。”韩春生说。

也有医生表示，穿戴此类产品，体表温度升高，血管会处于扩张状态，影响血压的变化，特别是有基础性疾病的老年病人，体温超过40摄氏度就可能导致胸闷头晕，心脏功能不全的人会加重心脏负荷，出现心衰甚至更严重的后果。

韩春生建议，消费者在购买相关产品时，应通过查看企业及产品的相关资质证明，了解是否为正规产品、有哪些副作用、身患哪些疾病不应使用。此外，尽量不买需口服的产品。