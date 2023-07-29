清北复交培养的中小学老师，将改变什么？

来源：澎湃新闻社论

首批试点支持清北复交在内的30所“双一流”建设高校承担培养任务，为中小学输送优秀教师。日前，中国教育部印发《关于实施国家优秀中小学教师培养计划的意见》（以下简称“国优计划”《意见》）。

在选拔方式上，既包括从高校应届本科毕业生中推免选拔，也包括面向非教育类研究生进行二次遴选。在培养方式上，加入“国优计划”的高校既可以自主培养，也可以与师范院校联合培养。作为“国优计划”研究生，在强化学科专业课程学习的同时，还要系统学习教师教育模块课程。《意见》还提出全面落实高校教师与中小学教师共同指导教育实践的“双导师制”，强化师范生专业素养培养与教学基本功训练，探索“双一流”建设高校与优质中小学“订单式”培养模式。

高水平、高起点、高目标是“国优计划”的鲜明特征。概而言之，就是要推动高水平高校为中小学培养研究生层次高素质教师，让优秀的人培养更多的优秀人才，夯实拔尖创新人才培养基础。

“国优计划”的实施，以高水平综合院校为试点，将引领带动更多高水平院校发挥学科优势举办教师教育。这是提高师范教育培养层次、健全中国特色教师教育体系的要求，也是直面在教育“双减”中做好科学教育加法要求的必然选择。

目前，中国举办师范类专业的院校超过700所，但高水平院校特别是高水平综合大学、理工类大学占比不高，师范生培养体量不小，但学科结构和培养层次有待优化。组织高水平高校承担培养任务，从优秀理工科学生中遴选培养对象，显然有利于加强高质量科学教师培养，推动形成以科学教育、师范教育相结合的教师队伍体系，加强专业化、高素质的科学教师队伍建设。

近年来，教师职业吸引力不断增强，高校毕业生从教热情高涨。一些发达地区中小学吸引了一大批清华北大等名校硕博生加入。这种现象也引发了热议。一者，名校学霸去教中小学是不是“大材小用”？二者，专业性强的学霸，能成为教学能力强的好老师吗？“国优计划”的启动实施，无疑是对这两个问题最明确、响亮的回答。

对标2035年建成教育强国目标，对照国家发展对一流人才的迫切需求，对比科技发达国家科学教育发展水平，中国高水平、高学历的教师不是太多，而是太少。拔尖创新人才的培养必须从基础教育抓起，必须要有一大批高素质的科学教师队伍。发挥自身优势、承担更多责任，高水平高校责无旁贷，义不容辞。

“国优计划”的实施，所要解决的也正是名校学霸能否教好中小学生，真正为基础教育所用的问题。《意见》明确，通过系统修习教师教育模块课程、完成教育实践，培养学生扎实的教育教学基本功，确保其教学能力，并建立从教毕业生专业发展跟踪服务机制，持续给予支持，支撑其专业发展，引导其成长为基础教育领军人才、引领地方基础教育改革发展。

“一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。”强教必先强师，要把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作。让清北复交等高水平高校培养和输送一批教育情怀深厚、专业素养卓越、教学基本功扎实的优秀教师，值得期待。