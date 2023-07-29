“认房不用认贷”，更好满足刚性和改善性住房需求

来源：新京报

作者：信海光

据新华社7月27日报道，中国住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。

这是继之前中共中央政治局会议提出“适时调整优化房地产政策”之后，对于政策调整的具体方向与内容，住建部的最新表态。次日，中国A股开盘房地产板块继续上涨，显示出市场对住建部这一表态“含金量”的认可。

在企业座谈会上，中国住建部的表态包括三方面内容，包括支持刚性和改善性住房需求；做好保交楼工作；希望建筑企业和房地产企业积极参与保障性住房建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等，其中个人住房贷款“认房不用认贷”最吸引市场关注，属于比较直接的楼市利好，如果这一政策在一二线城市被落实，将大幅降低居民购房门槛，对楼市成交有明显的提振作用。

所谓“认房不用认贷”主要是针对“认房又认贷”而言。后者指的是，就算在政策实施地没有房产，名下无在途贷款，但是有过房贷记录，其购买房产也要按二套房标准付高比例首付，该政策主要落地在一些一二线大城市，严重限制了换房改善群体的购房需求。

比如，某一线城市的购房者已有一套住房，要将之卖掉再买一套面积更大的房子，这时候哪怕购房者实际上还是只有一套住房，但这套房依然要按照购买二套房的标准承担比例最高达80%的首付款、房贷利率则高达5.25%。但若是优化该政策，购房首付比例最低将至35%、房贷利率可以降至4.75%。考虑到北上广房价总额巨大，“认房又认贷”实际上大幅提高了楼市入市门槛。

在房地产市场过热时期，“认房又认贷”作为一项限购措施对“炒房”起到了有效的遏制作用。但时至今日，中国房地产市场供求关系已经发生重大变化，房地产政策也面临调整优化，“认房不用认贷”作为政策工具箱的内容之一就被重点提出。这也符合“满足居民刚性和改善性住房需求”的精神。

但需要注意的是，“认房不用认贷”并非全国一刀切的新政，其实施仍要遵循“因城施策”。“认房又认贷”的城市主要集中在北京、上海、广州、深圳、成都等城市，各地楼市热度与价格差异很大，同一城市的市区与郊区差异也很大，比如像北京、上海两大核心城市，其是否要推行以及如何推行“认房不用认贷”，仍需当地根据实际情况予以确认。

住建部还提到降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免等利好，但就力度而言，最重磅的还是“认房不用认贷”。按这项政策，换房者如果卖掉旧房，再按照低至35%的首付购买新房的话，还有可能释放出一笔多余资金用于其他消费。

这笔资金也可以视为楼市加杠杆的一部分，所以在楼市过热时期曾受到限制，而当下则要按“因城施策”进行考量。媒体统计，自2022年以来，已经至少有40个城市对“认房又认贷”政策进行了调整，目前，仅有部分一二线城市以及少量的三四线城市仍执行严格的“认房又认贷”政策。

“认房不用认贷”有助于激活房屋置换链条，对二手房交易量影响巨大，但就真正拉动上下游产业链，带动国民经济，“促投资、稳增长、保就业”而言，新房的建筑与销售其实更直接。住建部在企业座谈会上表示，要稳住建筑业和房地产业两根支柱，对推动经济回升向好具有重要作用。要以工业化、数字化、绿色化为方向，大力推动建筑业持续健康发展。

这显示出未来政策在从需求端刺激发力的同时，也正转向住房供给侧结构性改革。要强化科技赋能，提高住房品质，为人民群众建造“好房子”。建筑企业和房地产企业应积极参与保障性住房建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，促进企业转型升级和高质量发展。