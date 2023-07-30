“神兽回笼”亲子关系亮红灯？

来源：广州日报

暑假本该是学生和家长亲密沟通的好时光。然而，开始没几天，不少家庭就已经充满紧张气氛了，到底是哪里出了问题？对此，资深心理咨询师指出，亲子关系的关键在于掌握技巧，学会尊重和有爱的表达。这样，父母才有可能跟青春期的孩子和平共处。

“本来学习就不好，还不趁暑假快点补补”“知道啦，不用你管，烦不烦啊”……七月的一个早上，市民张婷(化名)和女儿的争吵又开始了。张婷无奈地告诉记者，学校家长会让大家趁着暑假与孩子多相处，改善一下亲子关系，但是“理想很丰满，现实很骨感”，她明显感觉到，这个假期没过几天，亲子之间的感情没有得到改善，反而频频“亮起红灯”。

实际上，张婷的感受并非特例，记者采访了多位市民，大家纷纷倒起苦水：每年的寒暑假无一例外是亲子关系的“冰冻期”，甚至有家长表示，因为家里的气氛太难调节，自己下班后情愿在外面闲逛一下，以避免回家见面的尴尬。

有家长更形象地表示，亲子关系就像投资市场里一幅冲高回落的“K线图”，刚刚放假时 “母慈子孝”，几天之后就形势急转成了“相看两厌”。这个过程，从放暑假开始计算，往往只需要两周时间。

父母可以少说、多听、多看

在广东省应用心理研究会常务理事、国家二级心理咨询师徐嘉莉博士看来，暑假期间孩子每天在自己眼前晃，许多问题不像上学的时候那样可以绕得开，所以矛盾也特别容易爆发。“尤其是，如果看到孩子不好好学习，只是娱乐，家长难免就会爆发。其实，平时在学校里，孩子们也未必分分钟都可以认认真真学习，但家长看不见也就不会焦虑”。

实际上，不少家长都会努力去和儿女沟通，但并非人人都能掌握沟通的技巧。家长张萌就告诉记者，每次为了做作业争吵之后，她下班后都会发现女儿已经完成了当天的作业。由此，张萌反思：女儿对作业并不抵触，但对妈妈的沟通态度特别反感。

对此，有专家提出，改善沟通质量首先就要做到真正的平等。“家长提出某些建议，但孩子也可以有自己的行为方式——这才是一种真正的平等，而不是‘我是为你好，你要听我的’。”

徐嘉莉建议，日常生活中，家长可以搞一个家庭会议日。比如一个星期里，有一天或者一个小时，大家会进行家庭内沟通。每个人都有权利发言，可以说自己的经历，也可以表达自己的某种情绪，其他人不可以打断，保证每个人都能够有一个表达自己的渠道。

国家二级心理咨询师、婚姻家庭治疗师黄欣则提出用STOP原则，知道在发生冲突的时候，要离开及回避，尤其是家长要有这个觉察，过一段时间再讨论。

黄欣告诉记者，有研究表明，如果家长和孩子吵架超过5分钟，大家就容易被情绪遮住双眼，“因此，亲子沟通一定要沉下来认真听对方说话，安静地放平心态，听孩子讲下去”。

“花的成长有花期，人的成长也需要有加速期和缓冲期。放暑假，其实就是一个缓冲期，家长要放下过高的期待和焦虑，允许孩子停歇一下。”

“希望父母们能够慢下来，多多用心去陪伴、见证、欣赏孩子的成长，也多多用心去倾听孩子的心声”。对于如何和孩子们一起愉悦度过假期，专家们的看法都非常一致，在他们看来，降低期望值，放松身心，才是暑假亲子关系应有的模式。