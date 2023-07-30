弹弓+橄榄，高速上的碰瓷新套路

来源：法治日报

驾驶租来的豪车，在高速公路上碰擦过往车辆；在餐饮店附近蹲点，专门找疑似酒驾的车辆碰擦……骗子们的碰瓷套路花样不断翻新，让一些老司机们也难辨真伪，损失惨重。近日，江苏省无锡市惠山区人民检察院办理了这样一起案件，涉案被告人就是以这样的方式作案数起，诈骗了10余万元。

2022年9月，许先生驾驶一辆小型客车从安徽天长前往上海，行驶至沪蓉高速路，在变道时突然听到车身发出一声轻微异响。因为行驶正常，许先生并未在意。没多久，一辆银色奔驰车自后方赶来，与许先生并排行驶，奔驰车司机摇下车窗示意许先生停车并几次三番逼近，许先生无奈跟随奔驰车驶入应急车道。

随后，奔驰车下来3名男子与许先生交涉，称车辆后视镜被许先生撞坏，照价赔偿要大几千元，若选择私了价钱可以商谈。许先生仔细一看，发现自己车身上真的有擦碰痕迹。见对方人多势众，许先生为花钱消灾便同意私了，一番讨价还价谈到3400元。待回到家中，许先生越想越不对劲，便将手机拍摄的“私了”视频、微信转账记录等发布到网络短视频平台。

谁知竟有网友私信许先生，称自己在同一高速路段遭遇了类似事故，简直像是复刻了许先生的经历。两人沟通后发现遇到的肇事车辆、驾驶人员是同一伙人，遂报警。经公安机关立案侦查，李某等犯罪团伙成员落网，2023年2月，该案被移送至惠山区检察院审查起诉。

经查，2022年8月以来，被告人李某、张某甲、何某、王某两两组合，驾驶租来的奔驰、宝马轿车，提前损坏汽车反光镜并换上假牌照，在沪宁、沪蓉高速路上寻找目标车辆，并使用事先准备的弹弓、橄榄等物品击打目标车辆，被害人许先生听到的车身异响便来源于此。李某等人把目标车辆逼停后，趁被害人不注意，用砂纸磨损目标车辆，造成剐蹭假象，让对方进行赔偿。上述4名被告人连续作案近40起，非法获利6万余元。

“事实上，被害人遭遇了典型的高速公路碰瓷骗局。”惠山区检察院第一检察部主任、一级检察官王栋表示，该案系团伙作案，分工明确；豪车均为租来；成员流窜各地，作案次数频繁。同时在高速公路上以弹弓、橄榄击打他人车辆并超车逼停，极易造成驾驶员分心，对公共安全造成风险，“碰瓷事故”极易演变成交通事故。

在该案侦办过程中，检察机关又发现该团伙新的犯罪事实。李某等4人认为仅仅靠高速上实施诈骗，每次几百上千元进账太少，便拉拢张某乙入伙，一起在餐饮店附近寻找酒驾车辆“碰瓷”。

6月11日，经惠山区检察院提起公诉，被告李某等5人因诈骗罪、敲诈勒索罪被法院判处有期徒刑三年至一年不等，罚金五千元至三千元不等。

“车辆碰瓷手段多种多样，但也有很多共同点。”曾办理过一起“升级版”酒驾碰瓷案件的惠山区检察院检察官敖宇介绍，此类犯罪“最明显的特点就是对方会主动提出私了，以各种理由拒绝报警，不按正常程序处理。”他提醒驾驶员，要严格遵守交通法规，切不可心存侥幸，时刻谨记开车不喝酒，喝酒不开车，只要自身过硬就不惧任何骗局。