走出演唱会“一票难求”的怪圈

来源：北京青年报

作者：刘海明

在传统社会，商品短缺形成的卖方市场，深刻地影响社会心态，抢购刚上市的新产品，成为一种习惯性的消费模式。物质领域的消费如此，文化领域的消费也受此影响，一睹为快成为普遍性消费心理。这样的消费心理定势，至今并未发生根本的变化。

据报道，7月24日，TFBOYS十周年演唱会开票后秒空，没抢到票的网友开始转让酒店房间，部分网友愿意接受溢价。数据显示，演出期间(8月6日-7日)场馆周边2公里内多家酒店客房已售罄。据悉，TFBOYS演唱会门票转让价格一路飙升，“黄牛”要价一度被炒到前五排50万元、前四排70万元、前三排90万元、前二排140万元和前一排200万元。

无独有偶，今年5月9日，五月天演唱会开票当天，北京场有购票意愿者高达112万人。在众多歌迷都未抢到票的情况下，一些电商平台上出现了加价卖票的“黄牛”和提供“代抢”的服务。

从五月天、孙燕姿到TFBOYS，用“洛阳纸贵”来形容演唱会的一票难求，应该不算过分。一方面是歌星常有而专场演唱会不常有，另一方面是亲临现场一睹歌星风采的观看期待，供求失衡形成了一对尖锐的矛盾。就娱乐文化消费来看，每一场大型演唱会的门票预售活动，都演绎着这样的供求失衡矛盾。

演唱会一票难求成为现象，面对歌迷渴望的目光和焦急的心情，演出公司的解释和安抚大多显得苍白无力。歌迷们在社交媒体平台上吐槽他们的无奈，这样的无奈在网络舆论场演变成对倒票“黄牛”的群体性不满：

“真的很离谱，演唱会门票我是陪跑吗？连续开三天的，我朋友和我一张也没抢到，全部秒没，我不想再买黄牛票了。”“能看成谁的演唱会，取决于我抢不抢得到票吗？与抢票无缘，感慨+10086次。”“根本抢不到，同事说不能买黄牛票，助长不良风气。”“突然很想抵制黄牛票，想看他们把票烂在手里”……

当代社会，随着闲暇时间的增多，精神文化方面的消费成为主流之一。面对众多歌迷的吐槽，需要理解他们对娱乐产品消费的迫切心情，同时也要思考解决文化消费领域主要矛盾的途径。

冰冻三尺，非一日之寒，演唱会一票难求也是如此。在社会经济欠发达的年代，很多人都多为养家糊口终日奔波，娱乐文化消费只能仰慕而不敢奢求，演唱会门票价格再低，想必也难出现一票难求的景观。随着社会经济加快发展，对美好生活的追求成为时代命题，娱乐文化产品的供给速度落后于公众的需求，一票难求也就在所难免。

走出演唱会一票难求的怪圈，满足公众的娱乐文化消费需求，需要多管齐下。这可以从以下4个维度来思考：

首先，加快培育优秀文娱演艺人才，扩大文艺产品供给以满足需求。不论什么时代，都不缺少能歌善舞的人，但真正广受公众欢迎的明星级人才总是屈指可数。歌迷抢票失败后的失落，折射出同级别的演唱会数量有限。如果重量级的歌星多了，演唱会经常在各大城市上演，娱乐文化生产的供给加大了，演唱会的一票难求现象自然随之消退。加大优质娱乐文化的供给，需要在娱乐文化生产和管理的制度上下工夫，别让各地歌迷、影迷一直处于文化消费的焦虑中。

其次，改变消费习惯，在线看演唱会应当成新的时尚。网络时代，在线直播可以满足更多人的即时消费需求。亲临演唱会现场，感受现场的氛围，这固然很好。而如果在线直播演唱会，以在线订票观看的模式，不但可以增加演唱公司的收入，同时还可以满足各地歌迷的消费需求。只要娱乐文化消费的习惯稍作改变，演唱会一票难求的矛盾也将大为缓解。

再者，强化技术伦理，不给“黄牛”加塞抢票的机会。从歌迷们在社交媒体的吐槽来看，大多数人都不满并谴责“黄牛”的“第三者插足”。不是所有的歌迷都会编写抢票软件程序，不是每个歌迷都有能力组织一批人刷票，网络购票技术上的不平等，给“黄牛”(团体)以可乘之机，“单兵作战”的歌迷处于技术刷票的弱势地位。走出演唱会一票难求的怪圈，在歌星数量和演出数量有限的今天，强化技术伦理，不给抢票软件以“插足”的空间，有待职能部门加大监管和依法打击的力度。

此外，推动文艺产品分流，促进传统文化资源“梅开二度”。许多歌迷追逐的演唱会，主要是流行音乐消费，传统文化的剧目能否借助演唱会的形式，把传统的梨园文化以现代的形式展现出来，让部分年轻的歌迷同时成为戏迷？如果戏迷多了，文艺产品分流的同时，歌星演唱会的一票难求现象，想必也会有所改变。