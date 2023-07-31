擅自穿越罗布泊四人遇难，野外探险不能“玩命”

来源：新京报

作者：宋金波

据新京报报道，7月29日，记者从敦煌警方及若羌警方处获悉，7月22日自敦煌市出发，未经批准自驾进入罗布泊的失联者已全部遇难。而此前，知名旅行博主姜野在新疆进入博格达峰徒步后失联，最终被确认遇难。

户外探险、徒步遇险遇难的消息不时见于媒体。仅就最近三年看，2021年8月，22岁女孩美美在穿越青海可可西里无人区的途中因意外遇难；2022年2月，春节期间，五名游客不顾气象部门的风雪预警和当地警方、牧民的劝返，执意徒步冈仁波齐，被困后两人不幸遇难；同样在2022年2月，“95后”诗人星芽在以凶险著称的“鳌太线”登山时遇难。

户外探险遇难原因很多，有些纯属意外，有些则属于明显的决策失误，甚至违反相关法规。比如，未经批准自驾穿越罗布泊的不幸遇难者。业内人士称，新疆罗布泊国家级野骆驼自然保护区夏季高温，地表最高温度可达70摄氏度左右。

事实上，遇难者并非都是“菜鸟”。比如，35岁的姜野骑行6年，到过30多个国家，骑行里程数万公里。这个履历大体可以证明他的能力。

严格来说，户外探险是一种“奢侈运动”，需要体力、毅力甚至财力的保障。而用生命去探险，也并不意味着轻率、鲁莽地“玩命”。

户外探险有悠久的历史。驱动户外探险运动的是深植于人类内心的探险精神。对于有些个体，探险已近乎“成瘾”。这里有文化心理因素，也有生理因素，有些人确实天生就更喜欢冒险。

而对于户外探险特别是极限运动的参与者，面对风险甚至是生命危险，从一开始就在计划之中。有时候，他们甚至会有意提升风险阈值，比如在可以团队行动的时候选择单独行动。

这必将导向“一个人有没有将自己置于危险之中的自由”这样的终极之问。显然，选择户外探险的不少人早就有了答案。在普通人看来是常识的束缚与界限，可能恰恰是探险者迫切想去突破和战胜的目标。基于这个角度，对于户外探险，既不应“污名化”也不该“浪漫化”。

尽管探险者个体有选择面对危险的自由，但若涉及团队行动，就需要为他人的生命负责，不能打着冒险精神的幌子躲避责任。

无论是在中国还是欧美，参与户外运动的人数正在大大增加，其中一部分正是户外探险的爱好者。这不是坏事，但也意味着将有大量缺乏经验与准备的新手，参与到这项具有现实危险性的活动中。

这就需要地方政府、行业主管部门以及社会团体，在对户外探险者教育、警示及技术支持等方面，做更多的工作。

人可以选择面对危险，但应该基于其对危险程度的了解基础上；人不一定能做到排除一切危险因素，但这个群体理应有更强的专业性要求。