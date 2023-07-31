“24乡镇照顾一家文印店” 警惕通风报信式寻租

来源：新京报

作者：欧阳晨雨

“24个乡镇在一家打印店花了174万（人民币，下同，约32万新元）。”一起违纪典型案例通报，引来中国公众高度关注。

据财联社报道，湖南岳阳市纪委监委在微信公众号7月29日通报了近年来“平江县科学技术协会原副主席、党组成员余志辉利用职务便利违规为子女经营活动牟取利益的问题”。

通报指出，2018年至2021年，余志辉在平江县农村人居环境整治指挥部督导办工作期间，利用职务便利向相关乡镇打招呼，要求对其子余某某经营的文印店生意予以关照。鉴于余志辉在督导办工作可以为乡镇提供环境督查的暗访时间、人员等信息，全县24个乡镇均按其要求在该文印店制作人居环境宣传册、公示牌等资料，共计174万余元。

2023年3月，余志辉受到党内严重警告处分，违纪所得予以收缴。“吃进去的”被责令“吐出来”， 余志辉完全是咎由自取，也是错当其罚。党员领导干部、公职人员手中的职权，是服务于社会民众的，而不是用来牟取私利，无论是谁，滥用职权都将受到法纪追究。

《中国共产党纪律处分条例》就明确规定，“利用职权或者职务上的影响，为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人”牟取利益，视情节轻重，给予从警告到开除党籍不等处分，这是任何人都不能逾越的纪律红线。

与其他反腐案例不同的是，余志辉用来牟利的是“通风报信”。千万不要小看了这种特殊的权力，24个乡镇不辞辛劳、心甘情愿去一家打印店花了174万元，就因为这种“通风报信”可以掌握上级环境督查的暗访时间、人员等信息，以便各乡镇充分准备，应对自如。

尤其令人不安的是，在此案例中，借着“通风报信”赚得盆满钵满的，还不是余志辉的个人“专利”。据报道，2016年至2021年12月，时任平江县农村人居环境整治指挥部督导办副主任凌玉龙等人，在开展环境督查工作过程中，也接受了可能影响公正执行公务的宴请，收受管理服务对象红包礼金共计11.93万元，并利用职务便利，以透露督查时间等方式对相关乡镇（街道）考核排名予以关照。

这种 “交易”，给了余志辉之辈金钱等利益，也让相关乡镇或者人员获得了“政绩”，却消解了环境督查的功能作用。督而不查，查而未果，牺牲的是生态环境，也是政府公信力；“通风报信”背后的欺上瞒下行为，更是对基层治理生态的严重破坏，必须彻查严处。

值得肯定的是，当地对余志辉等人的违纪行为，不仅一查到底，严惩不贷，相关人员受到党纪处分，违纪所得也被追缴，更以典型案例的形式公之于众，体现了当地刀刃向内的正风肃纪反腐态度和决心，对其他地方也是一次警醒。

因为，就过往情况来看，无论各地的环保督查还是小煤矿整治等案例中，“通风报信”的情形也不鲜见。也因此，正风肃纪反腐，不分职务高低，也不能止于个案查办，更应察觉和警惕“通风报信”这类腐败新形式新危害新动向，采取更加果断的措施，打击顶风违纪者，加强警示教育，健全制度机制，彻底斩断权力寻租的触角。

正风肃纪反腐不停歇，全面从严治党也永远在路上。一家打印店垄断了24个乡镇的生意，背后是“通风报信”暗行作祟，暴露的却是权力寻租隐形变异。对此，需持之以恒地露头就打，一严到底，并及时消除新腐败的温床，一体推进“不敢腐不能腐不想腐”，维护好风清气朗的社会环境。