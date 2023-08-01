亚洲冠军死磕欧洲冠军，中国女足需放手一搏

来源：中国新闻网

少一人作战赢下海地女足之后，中国女足马不停蹄，将为世界杯小组出线最后一搏。

8月1日晚7点，中国女足将迎战本届世界杯小组赛最后一个对手英格兰女足，这是一场亚洲冠军与欧洲冠军的较量。

赛前新闻发布会上，中国女足主帅水庆霞表示，要有一个正确的定位：“欧洲球队的节奏大家都看到了，无论比赛里发生什么，重要的是每球必争，竭尽所能。”

亚洲冠军PK欧洲冠军

2022年初，中国女足在不被看好的情况下，一路战胜日本、韩国等队，最终拿下亚洲杯冠军。

几个月之后，英格兰女足则在欧洲杯上一路连克西班牙、瑞典、德国等传统强队，首夺欧洲杯冠军。

如今，两队在世界杯赛场上相遇，这是一场足够有噱头的较量，但就女足运动在亚洲与欧洲的整体发展状况而言，差距还是相当之大。

前两轮战罢后，韩国女足、越南女足都是两战全负，在各自小组排在最后。菲律宾女足虽然在小组赛第二轮1:0战胜东道主新西兰，制造一大惊喜，但还是小组垫底出局。

亚洲球队中，只有日本女足表现强势，4:0大胜西班牙女足之后，3战全胜的她们以小组第一身份强势出线。

赛前新闻发布会上，水庆霞也强调，很多关心中国女足的球迷和从业者，都希望比赛达到预想的节奏，但还是要有一个正确的定位。

“无论比赛里发生什么，重要的是每球必争，竭尽所能。只要球员们尽力了，相信大家应该能理解。”

以弱搏强

此役面对英格兰队，中国队算是以逸待劳，在大本营所在城市阿德莱德迎战对手，英格兰女足则是从悉尼转场于此。

而在上一场比赛中，英格兰女足又折损一员大将，中场球员沃尔什膝盖受伤，将不会出战与中国队的比赛。

加上因伤未能出战世界杯的欧洲杯金靴奖得主贝丝·米德、队长威廉姆森和中场大将柯尔比，英格兰女足几乎被迫换掉了欧洲杯夺冠班底的整个中轴线，影响不言而喻。

但即使如此，英格兰女足的实力还是远高于中国女足。之前两场小组赛中，英格兰女足以两个1:0的比分，连续战胜海地队和丹麦队。

她们在比赛一开场冲击力极强，无论是技术还是身体优势，都占据上风，比赛观赏性十足，充分展现了当今世界女足发展的方向。

从两场比赛来看，英格兰队左路的进攻，将会给中国女足制造不少麻烦。

水庆霞赛前也表示：“英格兰夺得欧洲冠军后，稳定性很好，攻守平衡，球员有很强的特点和侵略性，攻防转换速度很快。她们补充了一些年轻人，在欧洲还是最好的球队之一。”

做好自己最重要

小组赛末轮中，中国女足的直接竞争对手，与中国队同积3分的丹麦女足将对阵海地女足，比赛难度相对较低，因此中国女足的出线形势还是稍显被动。

这种情况下，中国队需要在比赛中放手一搏。且不管对手如何，首先还是要做好自身，争取在与英格兰的比赛中进球和拿分。

前两场对阵丹麦和海地队，队长王珊珊都回撤到后防线上增援，效果比较明显。尤其在十人作战的情况下能战胜海地女足，王珊珊领衔的后防线打下了坚实的基础。

进攻端，“王炸”组合里的王霜，在两场比赛中都是下半场替补登场。

对此，水庆霞表示，这是出于战术考虑，希望她更好地发挥进攻能力。开场后对手攻防节奏强度比较大，还是想把王霜用在刀刃上。

此外，在亚洲杯有过不错发挥的唐佳丽，在本届世界杯上只在与海地队的比赛最后阶段替补登场。此前留洋过英超热刺女足的她，或许也是本场克敌制胜合适的人选。

此役对阵英格兰，在中后场人员相对比较稳定的情况下，球队如何在借鉴前两场比赛经验的基础上，更好盘活前场，打出有效反击，是这场比赛的重中之重。这也将决定着中国女足能否创造惊喜，再进一步。