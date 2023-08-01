送别李玟：“你留下的爱化作星海”

来源：中国新闻网

“今天你本可以选择去很多地方，但是你选择来这里，和我在一起，所以我要谢谢你。”7月31日傍晚，歌手李玟追思会在香港殡仪馆举行，二姐李思林眼眶泛红，用这句妹妹常在演唱会说的话开场，向到来的亲友、歌迷与媒体致谢。

灵堂内布置简单，中央摆放着棺木、3个用粉色玫瑰拼成的爱心花圈，一片李玟生前最爱的紫色花海簇拥着遗像，照片里她一袭白衣，绽放灿烂笑容。上方挽联写着：永远怀念一代歌后李玟。

追思会开始前，先播放了一段影片，数十位演艺圈人士录制了悼念视频，并分享他们对李玟的印象与回忆，包括刘德华、成龙、蔡依林、侯佩岑、黄晓明、梁静茹、林俊杰、莫文蔚、潘玮柏、任家萱、孙楠、谭咏麟、李克勤、王源、萧敬腾、李安、许玮甯、杨千嬅、杨丞琳等。

李安回忆，记得当年李玟以电影《卧虎藏龙》主题曲《月光爱人》登上奥斯卡舞台前兴奋直呼：“我是第一个亚洲人站在这舞台上，我一定要拼命唱、拼命唱。”李安感慨道：“一位人缘那么好，一位那么阳光、向上的人走得这么早，CoCo你好好休息。”

“我怎么都想不到会有这么一天，要在这里讲出这些话，心里真的非常难过。”成龙透过视频表示将永远怀念李玟，希望她在天堂自由自在地跳舞、唱歌，“当我们想念你的时候，就会去看看星星，我相信你一直会是其中最闪亮的一颗。”

刘德华与李玟相识于二三十年前，坦言将对方视作自己的妹妹，很天真、很善良，但当两人合作站在舞台上，她又变成一个充满力量、技惊四座的巨星，“我也被她征服了。”刘德华相信，这一切都会留在我们心中，永远不会被磨灭。

而作为李玟的挚友，歌手甄妮和萧亚轩出席追思会，并作为亲友代表致辞。甄妮面容憔悴，神情哀伤，提及今晚本是她与李玟相约吃饭的日子，“我很不喜欢她用这样的方式跟我见面，我很生气，也很心痛。”甄妮赞赏李玟对事业非常努力、专业，光芒四射，对朋友像阳光一样温暖。

萧亚轩戴着写有李玟英文名字CoCo的胸章，泣不成声地分享当自己人生陷入低潮迷惘之际、不知道为何要唱歌时，李玟给予她关怀和温暖，两人由此相知，成为无话不谈的朋友。萧亚轩说，她一定会将“李玟精神”传递下去，继续为她唱歌、跳舞，为她闪耀。

在殡仪馆外，从台湾、中国大陆等多地赶来的粉丝手捧鲜花和礼物前来送偶像最后一程，队伍蜿蜒数十米。有粉丝手捧着一箱送给李玟的礼物，里面装满了无法到场的粉丝所献的花、写的卡片和折的千纸鹤。“我想告诉她，不管她今后能不能唱歌、跳舞，我们都一样会永远爱她。”有粉丝提及偶像仍难掩悲痛，哽咽地坦言无法接受这一事实，“她非常善良，对粉丝很贴心，希望她在天堂一路走好，继续为我们唱下去。”亦有粉丝自制横幅，上面写着：“仰望星空是你留下的爱化作星海。”

据悉，李玟于7月5日因抑郁症在家中轻生，送院后抢救无效去世，享年48岁。