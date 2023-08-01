设“村BA”“村VA”联赛 海南省全民健身运动会进乡村

来源：中国新闻网

记者31日从海南官方举办的新闻发布会获悉，2023年第十五届海南省全民健身运动会将于8月至11月举办，将融入全民健身进校园系列活动、海南省“村BA”篮球超级联赛、海南省“村VA”排球超级联赛三项赛事，参与范围向乡村和校园延伸。

海南省旅游和文化广电体育厅副厅长杨新利介绍，海南省全民健身运动会自2009年创办以来，已成功举办十四届。赛事动员和引导社会力量广泛参与体育健身活动，在全社会形成崇尚健身、参与健身、支持和推动全民健身事业发展的良好氛围，为建设健康海南自贸港贡献力量。

在项目设置方面，本届全民健身运动会最大的亮点是由原来单一的比赛项目新增了全民健身进校园系列活动、海南省“村BA”篮球超级联赛、海南省“村VA”排球超级联赛，将全民健身延伸至青少年和乡村。

其中，海南省“村BA”和“村VA”超级联赛，通过“乡、镇、县、市”多级联动，加上社区的联动，结合海南乡村文化，打造本土品牌赛事，推动“体育+旅游”融合，助力海南乡村振兴。

目前这项赛事筹备工作正在进行中。据了解，本届全民健身运动会设传统类、趣味类和民族类三类比赛项目，共有31项。其中，趣味类有提水抗旱、背“媳妇”、五绳拔河、同舟共济等，民族类有高脚竞速、珍珠球、押加、射弩、爬椰树等海南特色比赛项目。