台风“卡努”“杜苏芮”是如何命名的？

来源：中国新闻网

今年第6号台风“卡努”来袭。据中央气象台最新消息，“卡努”已于31日上午由台风级加强为强台风级。

“杜苏芮”尚未退场，“卡努”又登场了。“卡努”“杜苏芮”这些看起来像人名的台风名字从何而来？什么情况下会被停编？又为何会被除名？

名字从何而来？

台风的名字从何而来？为了帮助人们防台抗灾、加强国际区域合作，世界气象组织台风委员会决定，从2000年1月1日起西北太平洋和南海的热带气旋开始使用新的命名方法，统一采用具有亚洲风格的名字命名。

14个台风委员会成员各提供10个名字，共140个名字制成一个命名表，按顺序年复一年地循环重复使用。各个国家和地区取的名字可谓是五花八门，充满了地域特色，比如中国大陆是神话控(如悟空、海神、木兰等)，日本是星座控(如天琴、摩羯、北冕等)，朝鲜则是诗词控(如杨柳、鸿雁、云雀等)。台风命名有相应规范：中文2-3字，英文不超过9个字母；容易发音，无不恰当含义；不使用商业机构的名字等。

据中央气象台，“卡努”是由泰国提供的台风名，意为菠萝蜜果，是一种泰国水果。这个名字已经是第四次被使用，2005年第15号台风、2012年第7号热带风暴、2017年第20号强台风都曾用过这个名字。

“杜苏芮”是韩国提供的，在韩语里是“鹰”的意思，英文是“Doksuri”。今年第5号台风第三次使用“杜苏芮”一名，前两次被使用分别是2012年第6号台风和2017年第19号台风。

什么情况下会被停编？

据中央气象台消息，“杜苏芮”于29日08时在安徽省安庆市宿松县境内减弱为热带低压，其风力进一步减弱，已很难确定其环流中心，中央气象台11时对其停止编号。

台风停编，是指当台风能量不足并衰减为热带低压或变性为温带气旋时，气象台不再发出有关报告。据中国天气网介绍，台风停编并不意味着消亡，台风的残余势力依然可能造成影响，即使风雨的直接影响不大，但可能与前期汛情叠加，产生次生灾害。

因此，停编并不意味着影响结束。虽然登陆后强度逐渐减弱，但其残余环流仍将继续北上，给中国东部地区带来大范围强降雨。中央气象台预计，7月29日夜间至8月1日，强降雨将主要影响河南、山东、京津冀及辽宁等地，其中河北中南部、北京南部等地局地有特大暴雨。

为何会被除名？

气象专家曾表示，对于造成特别严重灾害的热带气旋或因其他原因，台风委员会成员都可以申请将该热带气旋名称从命名表中删除。例如，曾给中国造成重大损失的2005年第19号台风“龙王”、2013年第30号台风“海燕”、2016年第14号台风“莫兰蒂”，它们都因为破坏力巨大，正式被除名。

据介绍，2000年到2019年，台风委员会总计除名51个名字，其中有43个是因为造成的灾害比较重被除名的。这些名称将会永久除名并停止使用，这避免了在提起该台风时引起混淆。

当某个台风的名称被从命名表中删除后，台风委员会将根据相关成员的提议，对台风名称进行增补，该名称一般由原提供成员重新推荐。如2018年第26号台风“玉兔”因造成美属马里亚纳群岛、菲律宾等地灾害严重，台风委员会第52次届会议就对其进行除名并提请中国提交新的台风名字以补空缺。

除了造成严重的灾害会被除名，还有一些原因也会被要求除名，比如美国提出的名称“库都”，因为发音上跟太平洋西部岛国密克罗尼西亚语中的一些不雅词汇有关，于是被改为“艾利”。

另外，香港天文台在台风委员会第 38 届会议上认为之前提的“欣欣”和“婷婷”这两个名字没有亚洲特色，申请将它们除名，最后替换成了“白海豚”和“狮子山”。在2014年，日本提出的“清松”(Sonamu)也因为发音接近“海啸”(Tsunami)被要求除名。