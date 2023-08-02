Citywalk之后 年轻人的文旅需求变了吗

来源：中国青年报

作者：胡不归

当我注意到Citywalk(城市漫步)这个词时，已经有人连续在朋友圈发了10多天自己的Citywalk。最初，我以为这只是一场常规的旅行，毕竟林立的高楼，浮夸的展览，诱人的美食通常是游玩的标配。直到20多天以后，他还在分享行人稀疏的江岸，陷入半废弃的建筑，我才意识到这一定是种新玩法。

最近，大家对Citywalk一定都不陌生了。漫无目的地在城市里游走，喝杯咖啡、逗逗猫狗，发现一处遗址参观一处故居，或者在街巷深处嘬一口豆汁儿，主打悠闲的快乐。浏览社交平台，时不时看到几条城市漫游的路线推荐，或许还会让人大吃一惊——这竟然是我生活了多年的城市。

Citywalk不是一个新概念，它起源于半个多世纪以前的London Walks，指的是在讲述员的带领下，按照规划好的路线行进，对城市的历史、人文、景观等进行深度体验，有着很强的文化与社交属性。诉诸当下的社交媒体，年轻人在城市漫游的基础上加上不少社交元素，更自由松弛，重塑为“更适合中国宝宝的Citywalk”。

不过，让人有些惊讶的是，前几个月还是“特种兵旅游”风靡网络，怎么现在就变成Citywalk独霸榜首了？这二者，一个主打“来过”，用快节奏充实旅途，一个讲究“沉浸”，在城市生活里慢下来，看起来大相径庭。年轻人的文旅社交生活，难道真的差这么大？

在我看来，这些看起来与传统旅游不同的出行方式，都是当代年轻人真实情绪与心境的反馈。进入“后疫情时代”，年轻人难免想弥补过去的时光，所以在过去一段时间，我们看到报复性文旅消费，24小时打卡一座城市一度成为短视频“标配”。“五一”假期中，我也曾用5天走了4座城市，仿佛是在弥补此前因为疫情造成的屡屡爽约。但说到底，无论是前几个月选择特种兵式旅游，还是如今进入Citywalk模式，都是在用脚步丈量城市街景，用目光搜索远方与近邻。

这些个体行为的背后，还隐藏着一种群体性的身份认同逻辑。以Citywalk为例，从网络空间的虚拟城市，到车水马龙的街头巷尾，人们大多时刻都是依托于内心的渴望，将自己置于一个或文化认同，或社交认同的圈子。所以，当下年轻人的文旅活动，不单是玩耍与放松的过程，同样是自我发现与价值认同的表达。

从这个层面来看，“特种兵旅游”或Citywalk的概念，其实都已经不再重要。无论是浪漫的、仓促的，还是所谓的中产陷阱，都不过是一种年轻人生活的折射。迎合或批判，嘲讽或加入，可能也会成为这些生活实验的一部分。

当然，随着这些旅游新概念的频繁出圈和今年旅游市场的火爆，“文旅服务是不是该转型了”也成为逃不过的命题。互联网上确实出现了一部分Citywalk付费产品，由一名导游带队组织城市漫游，负责向参与者讲解当地历史文化。以上海为例，此类活动的价格为几十元到两三百元不等。但是，这项服务却频频被吐槽——散步包装一下就能收费？遛弯还要留下买路钱？

年轻人不买账的原因是显而易见的。近来很多涌现的“Citywalk服务”都只是看到了这个好似新奇的概念，便一拥而上，却忽略了概念背后的本质诉求与逻辑。

概念是抽象的，生活不是。年轻人更乐意接受的，是概念之外的增值。Citywalk的精髓或许并不在Walk，而是在于Walk过程中的体验感与获得感。比如，对于Citywalker(城市漫步者)来说，重要的不是“想你的风还是吹到了雍和宫”，而是“雍和宫的风中，包裹着袅袅升起的檀香”。因此，当年轻人的社交、精神需求与松弛感占据了上风，这些“新奇的旅游概念股”的变现之路也就道阻且长。

也得看到，在这个过程中，地方政府其实有着很大的建设空间。毕竟，是走马观花地过，千篇一律地拍，还是能够在限定的时间里成为街巷生活的一部分，很多时候便取决于当地的建设。如何挖掘区域的独特性，在不破坏原本风格的基础上做好其他设置建设，是一个值得认真考量的细致活儿。

概念从来都是人给予的定义，不该反过来作用于人。Citywalk之后，或许还会有Coffeetalk(喝咖啡聊天)、Citygame(数实融合沉浸式文化体验)等等。新奇事物总是层出不穷，但如果只是贩卖概念，那就没意思了。