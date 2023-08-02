中国女足主教练水庆霞：大比分失利让我们看到了差距

来源：中国新闻网

8月1日，以1:6不敌英格兰队，中国女足一胜两负结束本届世界杯，未能从小组出线。中国女足主教练水庆霞赛后说，大比分失利很遗憾，这让我们看到了和欧洲球队的差距。

本届杯赛首轮中国女足最后时刻被丹麦队绝杀，以0:1不敌对手，次轮凭借一粒点球以1:0击败世界杯新军海地队，末轮为决定出线的关键一战，但与实力强劲的英格兰女足相比，中国队暴露出全方位的差距，以1:6惨败，无缘晋级16强。

两场对阵欧洲球队，中国女足均以失利告终。实际上，自2015年世界杯1:0击败荷兰队后，中国女足在世界杯赛场对阵欧洲球队还没有获得过胜利。水庆霞坦言，这场大比分失利再度让中国队看到了与欧洲球队的差距，在攻防转换速度、身体对抗等多个方面都存在明显差距。

不过，水庆霞一直强调要感谢队员的付出，终场哨响后她第一时间走上场与女足姑娘们一一拥抱。水庆霞说，中国女足在本届世界杯比赛中也打出了自己的东西，要感谢队员的付出，尤其要感谢她们这么长时间以来的努力备战。

“队员们在场上的拼搏精神大家都看到了，我很感谢她们，不能因为失败了就不给予球员肯定。我为我的队员们感到骄傲。”水庆霞说。

尽管作为新科亚洲杯冠军，但中国女足的实力远未处于巅峰期。本届世界杯期间，水庆霞多次对记者说，“铿锵玫瑰”的复苏还有很长的路要走，需要一代一代队员的努力。“我希望中国能有更多的小女孩、更多人参与到足球中来。”

水庆霞说，通过这次比赛看到了差距，也为今后的发展找到了方向。“看到差距后不了了之，这样就没法提高，今后还有很多比赛要打，我们还是要去好好总结。”

接下来中国女足将投入到杭州亚运会以及巴黎奥运会预选赛等赛事备战中。水庆霞表示，球队需要在多个方面继续提升，队伍也会根据情况进行调整。

这是水庆霞第一次作为主教练带队参加世界杯。被问及有何体会时，她说感受很深，但又无法表达此刻的心情。“无论如何，我们共同努力吧！”